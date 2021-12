Szüzességi fogadalmat tett az egykori botrányhős: „Ez a hátsó az a hátsó marad, ami bemegy!”

– Négy évvel ezelőtt még ingerlékeny és ösztönlény voltam. Régebben egy sárgán még átmentem, most már inkább padlóféket nyomok. Már nem biztos, hogy mindig kimondom, amit gondolok. Beláttam, hogy az okos ember inkább hallgat. Azt nem mondom, hogy egy agyoniskolázott fickó vagyok, de már egyre többet gondolkodom azon, mit csinálnák most másképp. Rájöttem, hogy például a Való Világot is megnyertem volna anélkül is, hogy helikoptereztem volna a legnemesebb szervemmel. Már nincs szükségem arcoskodásra – ecsetelte Aurelio.