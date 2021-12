Aggódnak a rajongók, kórházban került a népszerű magyar rádiós

Az Országos Gerincgyógyászati Központban fekszik a népszerű magyar rádiós Pordán Petra. Instagram-oldalán üzent az aggódó rajongóknak:

Nagyon szépen köszönöm a sok kedves üzenetet, amit tőletek kaptam. Most már nagyon jó kezekben vagyok. Múlt hét szerdán derült égből villámcsapásként arra ébredtem, hogy borzasztóan fáj a bal lapockám feletti rész. Adás után el is mentem a sürgősségire, ahol kiderült, hogy nyaki gerincsérvem van. Ezzel a hírrel leforráztak, de mivel hazaengedtek, azt reméltem a felírt gyógyszerekkel kezelhető lesz. Sajnos, nem így lett. Pokoli 4 nap következett, olyan fájdalommal, amiről elképzelni sem tudtam, hogy létezhet ilyen. A háziorvosom sürgősségivel beutalt az Országos Gerincgyógyászati Központba, ahol tegnap bent is tartottak – mesélte a rádiós.

Hozzátette, már tud mosolyogni, mert az elviselhetetlen fájdalom tompult.

Ha minden jól megy 24-én reggel hazamehetek, és a családommal karácsonyozhatok – írta.

Végül köszönetet mondott a férjének, hogy két óránként ébredt vele és ápolta, anyukájának, hogy mindenben segítette, a barátainak, hogy lélekben vele vannak, és a rádióban dolgozó a kollégáinak, hogy aggódtak érte.