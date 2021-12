Kicsivel több, mint egy hónappal ezelőtt én is átestem ezen a Covid-víruson. És hát nem volt egyszerű, főleg úgy, hogy én is be vagyok oltva, kétszer is, és életemben nem gondoltam volna, hogy ezek után elkaphatom. Baromira nehéz volt, főleg úgy, hogy tüdőgyulladással együtt járt ez a Covid-vírus – mondta Young G, majd elmesélte, hogy derült fény a koronavírusos fertőzésére.