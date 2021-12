Felvétel is készült róluk: Tóth Andi nyilvános helyen mutatkozott a párjával, kézen fogva sétáltak

Tóth Andi és Andrei Mangra lettek a Dancing with the Stars 2. évadának győztesei. Amellett, hogy mindenki a lenyűgöző produkcióikat dicsérte, amelyekkel hétről-hétre elkápráztatták a nézőket és a zsűrit, állandó téma volt az is, hogy pontosan milyen kapcsolat van kettejük között.