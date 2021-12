Jelentkezett Berki Mazsi, segítséget kér a történtek miatt

Berki Mazsi életének legszebb időszakát éli, három hetes kisbabája óriási örömet hozott a mindennapjaiba. Az első hetek zökkenőmentesen teltek, olyannyira, hogy sok anyuka megirigyelte azt a csodálatos összhangot, ami Mazsi és Emma között van. A csinos édesanya azonban most komoly kihívásokkal néz szembe, nem elég, hogy elkapta a koronavírust, most a kisbabája is segítségre szorul .