Botrányos videó, ütötte-vágta szerelmét a bevadult olimpiai bajnoknő a reptéren

Sha'Carri Richardson az amerikai csapat tagjaként aranyérmet nyert a 4x100 méteres váltóban a tavalyi párizsi olimpián, most viszont olyan történettel került középpontba, amire aligha lehet büszke. A Seattle-Tacoma nemzetközi repülőtér előcsarnokában készült felvételeken látható, ahogy dühösen lökdösi, taszigálja, és megüti barátját, amerikai sprintertársát, Christian Colemant - írja a Daily Star.
A felvételről kiderül, hogy a 25 éves Richardson a férfi mögött halad, és megrántja a hátizsákját. Vitába keverednek, a nő folyamatosan támadja, taszigálja párját, majd egy oszlopnak löki. Richardson a rendőröknek azt állította, a vita azért kezdődött, mert Coleman elvette tőle a fejhallgatóját.
"Richardson azt állította, hogy semmilyen módon nem bántalmazta a férfit, csak szóbeli vita volt közöttük" - áll a rendőrségi dokumentumokban.
Richardsont negyedfokú testi sértéssel vádolták meg, 18 órát töltött őrizetben, majd szabadon engedték.
