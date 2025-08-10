Botrányos videó, ütötte-vágta szerelmét a bevadult olimpiai bajnoknő a reptéren

Sha'Carri Richardson az amerikai csapat tagjaként aranyérmet nyert a 4x100 méteres váltóban a tavalyi párizsi olimpián, most viszont olyan történettel került középpontba, amire aligha lehet büszke. A Seattle-Tacoma nemzetközi repülőtér előcsarnokában készült felvételeken látható, ahogy dühösen lökdösi, taszigálja, és megüti barátját, amerikai sprintertársát, Christian Colemant - írja a Daily Star.

Sha'Carri Richardson botrányt okozott a reptéren Fotó: Jamie McCarthy

A felvételről kiderül, hogy a 25 éves Richardson a férfi mögött halad, és megrántja a hátizsákját. Vitába keverednek, a nő folyamatosan támadja, taszigálja párját, majd egy oszlopnak löki. Richardson a rendőröknek azt állította, a vita azért kezdődött, mert Coleman elvette tőle a fejhallgatóját.

Sha’carri Richardson and Christian Coleman incident. The fact she can do this in public is crazy can only imagine what goes on behind closed doors. Sha’carri is lucky Coleman got a lot of restraint. pic.twitter.com/3lBBDR1lGT — Krash out Kenny (@Krashoutkenny7) August 8, 2025

"Richardson azt állította, hogy semmilyen módon nem bántalmazta a férfit, csak szóbeli vita volt közöttük" - áll a rendőrségi dokumentumokban.

Richardsont negyedfokú testi sértéssel vádolták meg, 18 órát töltött őrizetben, majd szabadon engedték.