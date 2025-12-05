46 évesen spontán teherbe estem

Már januárban terhes lettem...

Olyan elképesztő örömöt és hálát éreztem, hogy arra nincsenek szavak! Automatikusan és természetesen hagytam abba minden káros szokást (pl. kiderült, hogy az orrspray-függőségemet is le tudom győzni egy pillanat alatt), és az addig szedett vitaminjaimat kiegészítettem terhesvitaminnal is.

Az járt a fejemben, hogy ez egy csoda – pláne annak fényében, hogy már évekkel ezelőtt változókori tüneteim voltak. Úgy látszik, a testem még képes ilyen csodákra... Újra rácsodálkoztam a vadászkopó-szaglásomra (a postán az előttem álló pasinak például olyan piaszaga volt, hogy majdnem elájultam, az athéni halpiacon meg konkrétan öklendezni kezdtem a halszagtól). Nem nagyon mertem elhinni, hogy ez velem történik, de hittem abban, hogy minden rendben lehet.

Hiába beszéltük meg a párommal, hogy nem éljük bele magunkat, nyilván folyamatosan arról beszéltünk, hogy mi lesz, ha megszületik, hogyan intézzük a dolgainkat, mikor mondjuk el a szülőknek, barátoknak... Már a neveket is kitaláltuk. (Tegye fel a kezét, aki meg bírta volna állni, hogy ne gondolkozzon ilyeneken...) Még az is eszembe jutott, hogy én lehetnék a következő terhesnaplóíró...

Abban maradtunk, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra ugorjuk meg a feladatokat. Az első terhességi tesztet (amit negatívnak hittem) másnap vadásztam ki a kuka mélyéről, akkor láttam, hogy két csík van rajta. Gyorsan csináltam még négyet (Maaargit, normális?!), nyilván mind pozitív volt. Másnap vérvétel: HCG, ösztrogén, progeszteron emelkedett. Hurrá! Első lépcső sikerült.

Két nap múlva kontroll. HCG több mint dupla, ösztrogén, progeszteron rendben. Második lépcső is megvan. Ezután utaztunk el 3 napra Athénba, és én a föld fölött lebegtem három méterrel. Kézen fogva, „hármasban” mentünk el a nevezetességekhez, esténként pedig a kivilágított Akropoliszt nézve ösztönösen a hasamra tettem a kezem. A párom is gyakran simogatott. Idilli volt. Még mindig nem akartam/mertem elhinni.

Folyt. köv.

S.