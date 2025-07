Galéria: Íme a legszebb budapesti szökőkutak

Bár sajnos a kutak egy része nem mindig üzemel megfelelően vagy nincs karbantartva, a szökőkutak között megtalálhatók ikonikus, történelmi és modern darabok is. A több mint száz kis- és nagyméretű vízi elem – melyek között a legismertebb budapesti szökőkutak is szerepelnek – folyamatos karbantartást és felújítást igényel ahhoz, hogy teljes kapacitással működhessen.

Budapesti szökőkutak: az eredetileg a Kálvin térre készült Danubius-kút – amely ma az Erzsébet téren látható – 1883-ban készült el. A második világháború során a kút súlyosan megsérült, 1952-56 között Győry Dezső faragta újjá. Forrás: wikipedia

Ezek a legkülönlegesebb budapesti szökőkutak

Budapest nyári forróságában a város szökőkútjai igazi felüdülést és oázist kínálnak a hőségben. Ezek a látványos dísz- és zenélőkutak nem csupán természetes hűsítőként szolgálnak, hanem jelentősen hozzájárulnak a városkép szépségéhez és harmóniájához is. A víz játékos mozgása, a fények és a szökőkutak körüli művészi alkotások kellemes hangulatot teremtenek, amelyek mellett a budapestiek és a turisták egyaránt szívesen időznek.

Nem véletlen, hogy a közterek egyik legkedveltebb elemei, hiszen egy szökőkút nemcsak díszítő, hanem közösségi térként is funkcionál, ahol pihenni, találkozni vagy csak elidőzni lehet. A város különböző pontjain megújult és újonnan kialakított szökőkutak a zöld felületekkel és parkokkal együtt a városi hőség enyhítésében is fontos szerepet játszanak. Így a budapesti szökőkutak a nyári napokon nem csak látványos elemek, hanem valódi menedékek is a forróság elől.