XVII. kerületi gyilkosság: Megvette a karácsonyfát, aztán végzett anyjával és magával is Attila

Sorozatos családi drámák előzték meg a nemrég nyugdíjba vonult állatorvos végzettségű férfi szörnyű tettét. P. Attila egy vadászpuskával vetett véget a saját és 91 éves édesanyja szenvedésének.

Néhány nap múlva itt a karácsony, a családi házas övezet egyik fa borítású takaros házának udvarán pedig már a megvásárolt ünnepi fa is oda volt készítve. A XVII. kerületi házban egy 65 év körüli férfi, P. Attila élt az idős édesanyjával, aki vasárnap este felfoghatatlan vérengzést rendezett. A rendőrség tájékoztatása szerint a családi házban lakó 91 éves asszonyt a fia ölte meg egy engedéllyel tartott vadászpuskával, amivel utána saját életét is kioltotta. Este fél 8 előtt nem sokkal az idős áldozat unokája, egyben a gyilkos fia értesítette a rendőrséget a történtekről.







– A feleségével és a két gyermekükkel éltek korábban a szomszéd házban, de már jó ideje elváltak, Attila pedig visszaköltözött az idős szüleihez. Ápolta őket, vigyázott rájuk, de az édesapja két-három hónapja egy hosszan tartó, súlyos betegség után életét vesztette. Pedig nemrég még autót is tudott vezetni, s szellemileg is teljesen ép volt. Ráadásul a gyermekei jóval fiatalabb édesanyja is életét vesztette még a nyáron. Attila egyedül maradt a 91 éves szívbeteg anyukájával, aki szintén nagyon rossz egészségügyi állapotban élt már. Menni is alig tudott szegény – mesélte a Borsnak az egyik szomszéd, akitől megtudtuk: P. Attilának állatorvosi végzettsége volt, de utoljára egy gyógyszerekkel foglalkozó cégnél dolgozott sofőrként.

P. Attila szomszédban élő gyermekei nem kívántak nyilatkozni. Úgy tudjuk, hogy a fia rendszeresen járt át hozzájuk, a két épület udvarára a házak mögött is át lehetett menni a kerítésen.

– A tragédia előtt egy nappal láttam őt utoljára. Volt nálunk egy eltömődés, a csatornázással foglalkozó szakemberek pedig kijöttek. Attila ezt meglátta, s ő is segítséget kért tőlük. Semmi előjelét nem láttam ennek a szörnyűségnek akkor. Egy tanult, művelt ember volt, borzasztó, hogy a segítségkérés helyett ezt az utat választotta – tette hozzá egy másik szomszéd.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt indított eljárást.

VAN SEGÍTSÉG!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!