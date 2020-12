Varga Judit: Gyurcsány nem ismer gátakat és semmitől sincs szégyenérzete

Gyurcsány Ferenc vasárnap reggel Facebook-oldalán tette közzé írását, melyben az ellenzéki összefogás jelenlegi helyzetéről és jövőbeni terveiről értekezik. Varga Judit igazságügyi miniszter szintén Facebook-oldalán reagált az ellenzék vezérének tizennégy pontjára.

"Ha eddig bárkinek kétségei lettek volna afelől, hogy az ellenzék soraiban ki az úr a háznál, az tegnap eligazítást kapott Gyurcsány Ferenc 14 pontos "adventi" Facebook-posztjában" - indított Varga Judit, aki szerint ezzel egyértelművé vált, hogy

AZ ELLENZÉKI SZIVÁRVÁNYKOALÍCIÓNAK EGY SZEMÉLYBEN UGYANAZ A FORGATÓKÖNYVÍRÓJA, A RENDEZŐJE ÉS A FŐSZEREPLŐJE IS.

A miniszter öt pontban reagált a baloldali pártelnök programjára.

1. Gyurcsány szerint az ellenzéki pártok demokráciáról és jogállamról alkotott világképe egységes. Jó tudni, hogy ma már a Momentumnak, a Jobbiknak és az LMP-nek is a 2006-os őszi események politikai irányítója a jogállami iránytű és a követendő példa demokrácia terén. Vajon az ellenzéki szavazóknak is?

2. Ugyan virágnyelven íródott, de az ellenzéki pártvezetők számára világos üzenetet hordoz a poszt: lehet itt demokratikus versengést játszani, lehet előválasztásokat tartani, de végül úgyis a Gyurcsány család mondja meg, hogy ki lesz a jelölt, aki mögé mindenki felsorakozhat.

3. És igen, azt is megtudhatjuk, hogy a Gyurcsány-lista győzelme esetén a jog és az erkölcs győzedelmeskedhet a bűn felett.

4. A szerző arról is biztosít mindenkit, hogy hatalomra kerülése esetén talpra állítja a gazdaságot, helyrehozza az egészségügy és az oktatás minden problémáját, és a nyugdíjasoknak is Kánaánt hoz. Igen, ő írja ezt, akinek a kormányzása idején hazánk éltanulóból gazdasági sereghajtó lett a térségben. Igen, ő, aki vizitdíjat vezetett be miniszterelnökként. Igen, ő, akinek a regnálása alatt százmilliárdokat vontak ki mind az oktatásból, mind az egészségügyből, valamint elvettek egyhavi bért a pedagógusoktól, több száz település iskoláját zárták be, és több ezer pedagógust tettek utcára. Igen, ez az a Gyurcsány, aki megszavazta a 13. havi nyugdíj eltörlését."

5. Hogy az ellenzék valódi ura tényleg nem ismer gátakat és semmitől nincs szégyenérzete, azt jól bizonyítja, hogy most már ő akarja megvédeni a határon túli magyarságot. Az a politikus, aki miniszterelnökként elárulva sok millió külhoni magyar testvérünket, gyűlöletkampányt folytatott "23 millió románozva".

Varga Judit olyan szempontból hasznosnak tartja a "gyurcsányi eligazítást", hogy ezzel az ellenzéki térfélen mindenki megtudja, hol is van pontosan a helye, valamint ebből kiderül, milyen két világ közül lehet majd választani 2022-ben.

Készüljünk, mert a gyermekeink és unokáink jövője lesz a tét!