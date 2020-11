Újszülöttjével a kórházból hazafelé tudta meg Anikó: Mindenük odaveszett a tűzben

Új házat kell építenie a milotai Lukács családnak, ez már biztos, mert a házuk odaveszett a tűzbe. Anikót sokkolta a hír, nem csoda: férjével, Szilárddal éppen hazafelé tartottak a kórházból az újszülött gyermekükkel, amikor az apa elmondta neki, mi történt az otthonukkal, mialatt ő világra hozta nyolcadik gyermeküket.







Zárlatos tévé robbant fel, a kárszakértő már járt a helyszínen, szerencsére volt biztosításuk © Archív

A családfő maga mondta el a Borsnak, hogy éppen a néhány házzal arrébb lévő testvérénél újságolta a nagy hírt, Emírke születését, amikor lángba borult a házuk. A Borsnak még azt ecsetelte, hogy fogalma sincs, hogyan és mikor mondja el a tragédiát a szülészeten fekvő feleségének.







Anikó mindent megtesz, hogy gyermekei ne szenvedjenek hiányt semmiben © Saját

Szerencsére nem apadt el a tejem, pedig bárki elképzelheti, milyen sokkhatás alá kerültem, amikor Szilárd a kórházból kijövet közölte, hogy van egy nem is annyira kicsi baj. Most az édesanyám házának egyik szobájában lakunk tízen. Szűkösen, de elférünk – magyarázta Anikó a Borsnak.







Egy szobában élnek most tízen © Saját

– Már tudjuk, mi okozta a bajt: a tévékészülékben zárlat keletkezett, ezért felrobbant. Szerencsére volt biztosításunk, és már a kárszakértő is járt kint. Nagyon bízunk benne, hogy a biztosító majd kifizeti a kárunkat, és új házat építhetünk. Az önkormányzat azt ígérte, hogy addig is kapunk egy ideiglenes ingatlant, de ebből egyelőre nem lett semmi. Az emberek segítőkészek, rengeteg gyerekruhát kapunk. Ennünk is van mit, de a végleges megoldást keressük – magyarázta a családanya.