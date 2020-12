Udvarlója szöktette meg az eltűnt 15 éves mezőkövesdi lányt?

Mint azt megírtuk, közel két hete a poklokat járja Varga Leila családja. A 15 éves lánynak egyik pillanatról a másikra nyoma veszett, a család azóta nem kapott életjelet a tinitől. Leila édesanyja a Borsnak elmondta: rettenetesen aggódik a lányáért.







Varga Leila két hete nem ad életjelet magáról © Facebook

Jó tanuló, iskolába járó kis­­lány, soha nem szökött el, ve­lünk is jó kapcsolata volt – mesélte a Borsnak az aggódó anya, Bea. – Aztán megismerkedett Kevinnel, és teljesen a fiú és a családja hatása alá ke­rült. Nagyon aggódunk, hiszen még csak 15 éves, és sehol nem lehet elérni őt, sem telefonon, sem pedig a közösségi oldalain. Nagyon félek, hogy olyan helyzetben van, hogy nem tudja ezeket használni. Már mindenre gondoltunk – mondta szomorúan az édesanya, aki hozzátette: Leila az eltűnése óta az iskolába sem jár. Bea már korábban is észre­vette, hogy a kislánya erősen a fiú és családja hatása alá ke­rült, és minden erejével igyeke­zett Leilát megóvni a veszélytől.

Mindig a gyerekeim voltak az elsők, ismerem őket, és most is pontosan láttam ezt a dolgot, és próbáltam szólni neki, mert éreztem, hogy rossz vége lesz – tette hozzá az asszony. Most az egész család azon dolgozik, hogy Leilát megtalálják.

A ka­masz nővére nem kevesebb, mint egymillió forintot ajánlott fel annak, aki hazaviszi Leilát.

„Kedves ismerőseim! Aki megtalálja a húgomat, annak 1 millió forint összeget adunk a kezébe, kérlek, segítsetek!” – írta ki az aggódó nővér a kö­zösségi oldalára.

Bea reménykedik abban, hogy nemsoká­ra újra megölelheti imádott lányát.