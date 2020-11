Tudta? Sok zsír és piros paprika a pacal lelke

Nincs is megosztóbb étel, van, aki imádja, és van, aki ki nem állhatja. Pedig jól elkészítve mennyei az íze, tökéletes választás egy baráti, családi vacsorához. Lehet készíteni csülökkel, körömmel, velővel, káposztával, mindegyiknek ugyanaz az alapja.

Buday Péter: Meg kell érni ehhez az ételhez

A pacal elkészítésének vannak titkai, de megoszlanak a vélemények arról, mi is az. Van, aki szerint a kiváló minőségű pirospaprika a jó pacal lelke, van, aki szerint a sok zsír.







Buday Péter elmondta, hogy sok egészséges ételt lehet pacalból készíteni © Végh István/Bors

Szerintem nincs olyan gyerek, aki szereti ezt a belsőséget. Bezzeg később, egy átiszogatott éjszaka után már szívesen tunkolnak a szaftjából. A pacalhoz meg kell érni. Az én kedvenc pacalételem a pörkölt. Magyarországon nem is na­gyon készítenek mást belőle. Pedig egyes országokban rengeteg módon készítik. Erdélyben például népszerű a pacalleves, ami isteni, de ettem már savanyú pacalt is. Minden belsőség nagyon finom, de sajnos egyre inkább mennek ki a divatból. Pedig egészséges ételeket lehet belőlük készíteni. Maga a pacal is egészséges lenne, de csak akkor jó, ha sok zsírban készítik.







© Pintér Péter

A pacalt megfőzzük, leforrázzuk sima vízzel, utána egy babéros, hagymás, borsos vízben puhára főzzük. Utána készítünk egy klasszikus pörköltalapot füstölt szalonnával, és a sok zsírban a rengeteg hagymát nem pirítom, hanem főzöm legalább egy órát. Amikor már krémes állagú, lehúzom a tűzről, és a zsírt leválasztom a hagymáról. Ez a titka, hogy a végén ne legyen túl zsíros. Utána rászórom a paprikát, megy rá a só, bors, fokhagyma, köménymag, babérlevél, na meg a paprika, paradicsom. Ebbe tesszük bele a csíkokra vágott pacalt, s ha jól volt leforrázva, akkor azzal a lével lehet fölönteni, úgy lesz igazán ízes. Ha elkészül, hagyni kell hűlni, úgy lesz az igazi.







Némi időt igényel a pacal előkészítése és főzése, de megéri a fáradságot © Móricz István/Bors

Babosan eszik az ínyencek

Az előző este beáztatott babot puhára főzzük, majd teljesen leszűrjük a levéről, félretesszük. A félpuhára főzött és csíkokra vágott pacalt pörkölt formájában bográcsban tesszük föl tovább főni, majd fél liter pacallevet hozzáadva tovább főzzük, amíg jó puha lesz. Ezután hozzáadjuk a már puhára főzött babot, majd 15 perc után belerakjuk a csíkokra vágott füstölt szalonnát, ami nagyon pikáns ízt ad az ételnek. A fűszerekkel ízesítjük az ételt ízlés szerint. Az elkészítés ideje 3,5 óra, úgy igazán finom, ha bográcsban, nem lobogó tűzön főzzük.

Csülökkel az igazi

Hozzávalók: 2 kg pacal, 1 kg hátsó csülök, 40 dkg vöröshagyma, 5 paradicsom, 4 paprika, zsír, fűszerpaprika, majoránna, só, bors, babérlevél, fokhagyma

Elkészítés: A pacalt átöblítjük, egy lábasba tesszük, felöntjük vízzel, és felforraljuk. Körülbelül 10 percig főzzük, majd leöblítjük, leszűrjük. Másik lábasban kiolvasztjuk a kockára vágott szalonnát, majd hozzáadjuk a felaprított hagymát, megdinszteljük, a végén hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, megszórjuk a fűszerpaprikával, rádobjuk a felaprított zöldpaprikát, paradicsomot, megsózzuk. Pár percig pároljuk, majd hozzátesszük a pacalt, a fűszereket, a szalonnabőrt, a csülök bőrös részét, kisebb darabokra vágva. Körülbelül 90 percig főzzük, közben ellenőrizzük a sót, ha kell, felöntjük vízzel. A csülök húsos részét kockára vágjuk, megpirítjuk a kanál zsíron, és beletesszük a pörköltbe. Addig főzzük, amíg minden megpuhul. Friss kenyérrel vagy sós vízben főtt burgonyával és savanyúsággal tálaljuk.