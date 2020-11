Szótár kell a gyerekhez! Megfejtjük a kamaszok szlengjét

Minden korosztálynak megvannak a sajátos kifejezései, aztán ezek nagy része idővel kikopik a nyelvből. A mai tiniknél viszont az angol nyelv általános ismerete, illetve a mobilon használt rövidítések miatt még sajátságosabb szleng alakult ki. Ezt pedig már nemcsak a nagyszülők, hanem lassan a szülők sem értik.







Mit is jelent ez, kisunokám? © Shutterstock

Pedig most, amikor a világjárvány miatt az idős családtagokkal sokan csak neten vagy telefonon érintkeznek, nem árt, ha a nagyszülők is „vágják” – azaz értik –, mit mond vagy ír az unokájuk. Persze az összes, ma használatos szófordulatnak, betűszónak a megfejtéséhez kevés lenne ez a felület, de azért remélhetőleg ez a miniszótár is segít majd gördülékenyebbé tenni a csevegést vagy chatelést (azaz online társalgást).

Kamasz kódfejtő

Arcoskodik: nagyképűen viselkedik

BFF (best friends forever): legjobb barátok

BS (bullshit): mellébeszélés, értelmetlen

Chill: pihenés

Cink: ciki, kínos

Crushol: tetszik neki valaki

Facse: Facebook

Fake: hamis, kamu, csalás

Flexel: menőzik

Fufu: nem valódi, hamisítvány, gagyi

Fullos: jó, tökéletes, tetszik

Gandzsa: füves cigi

Gengel: bandázik

Grincs: ciki

IHB: iszunk, hányunk, belefekszünk

IRL (in the real life): élőben, a való világban

Ikszdé (XD): nevetés

HOAX: kamu, kitaláció

Kopizik: lemásol

Kúl (cool): jó, király

KYS (keep your selfsafe): vigyázz magadra!

LOL (lots of laugh, laughing out loud): vicces, nevetséges, hangosan röhögök

Morzsázás: flörtölés a neten, aztán eltűnés

Offol: beszólogat

OMG (Oh my God): Jó ég! Istenem!

PAWA (Pólus, Árkád, Westend, Aréna): plázacica, plázaboy

POS (parents over shoulder): figyelnek a szüleim

Pro: profi, ügyes

Random: tetszőlegesen, véletlenszerűen

Raj, rajoskodik: menő, menőnek akar látszani

Rulez: kiváló, szuper

Shippel: összeillik két ember

Skippel: lemond valamit

Span: haver

Squad: banda

Sügér: buta, bamba

Swag (szveg): menő

Tápos: muja

WTF (what the f.ck): mi van?

Yepp: igen, hogyne

Yolo (joló, You Only Live Once): egyszer élünk!

YW, YWC (You’re welcome): szívesen!