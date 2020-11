Szimpla megfázás vagy koronavírus? Ezek a lényeges különbségek a tünetekben

A koronavírus egyik legjellemzőbb tünete az íz- és szaglásvesztés. De vajon miben térnek el ezek a tünetek attól, amikor csak egy szimpla megfázás miatt gyengülnek meg ezek az érzékek?

Ha az ember meghűl, az immunrendszere több fronton is támadást indít a fertőzés ellen. A védekezés egyik eleme a fokozott váladéktermelődés, ami könnyen elzárhatja az orrmelléküregeket.







Ne pánikoljon, ha folyik az orra!

Mivel az ízérzékelés szoros kapcsolatban áll a szaglással, nem ritka, hogy a szaglás mellett az ízérzékelés is csökken a megfázás ezen szakaszában.

– Minden meghűléses betegségnél, ami náthával, hurutos tünetekkel jár, csökken az íz és szaglás érzékelése – magyarázta a Borsnak dr. Bense Tamás háziorvos.







– Ez azért van, mert az orrban lévő nyálka gátolja a szagingerek eljutását a szaglóhámhoz. Az ízérzés pedig azért csökken, mert ilyenkor a tüdőből felköhögött hurut a nyelven és a gyomornyálkahártyán is bevonatot képez, ami étvágytalanságot és enyhe ízérzékelés-csökkenést okoz – fűzte tovább a szakember, aki hozzátette: a meghűléses tünetek nem az íz- és szaglásvesztés teljes kiesését eredményezik, ráadásul csak átmenetiek, néhány nap alatt nyom nélkül elmúlnak.

Jóval durvábban támad a Covid

A koronavírus az idegrendszer támadásával okoz szag- és ízvesztést, de szerencsére az esetek többségében a betegek ezeket teljesen visszanyerik.

– A koronavírus okozta íz- és szagvesztés jóval intenzívebb, mint egy meghűlésnél, hi­szen a betegek elmondása alapján teljes íz- és szagvesztés jön létre – mutatott rá dr. Bense, majd hozzátette, hogy a koronavírus okozta tünetek ráadásul jóval hosszabb ideig tartanak.

A vírus hét új jele repedezett, száraz ajkak

fülzúgás

afta, nyelvfájdalom

herpesz

véletlenszerű szagok, melyeket valójában nem érezni

a látómezőben lebegő foltok

ájulás

– A koronavírus okozta íz- és szagvesztés akár több hétig is tarthat, ráadásul az esetek túlnyomó többségében a beteg levertsége is utal a fertőzésre. A koronavírus-megbetegedésnél az elesettség, gyengeség a betegnél jóval jelentősebb, köhögésük intenzívebb és kínzó. A magas láz akár 8-11 napig is jelen lehet, ráadásul egyre gyakrabban számolnak be a betegek 7-14 napig tartó kínzó fejfájásról – zárta dr. Bense, aki szerint érdemes a tünetek intenzitását és hosszát figyelni, ha valaki bizonytalan abban, hogy teljesen vagy csak részlegesen veszítette el a szaglását vagy az ízérzékelését. A két tünet a koronavírusnál nem feltétlenül jár kéz a kézben.







Újabb tüneteket azonosítottak

Újabb, Covid-19 fertőzésre utaló tüneteket azonosítottak, olyanokat, amikről eddig még csak nem is hallottunk, hívja fel a figyelmet az egészségkalauz.hu. A koronavírusból felépültek körében végzett kutatás alapján azonosították az új tüneteket az USA-ban. A körülbelül 1600 fős vizsgálatban arra kérték az érintetteket, hogy írják meg, milyen tüneteket észleltek az elhúzódó Covid során. A koronavírus tünetei közé hét, eddig ismeretlen is felkerült.