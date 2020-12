Sikersztori – Már ennyi kg mínusznál jár Gézu

Semmi kétség: új életet kapott karácsonyra Rácz Géza Schobert Norbitól. A fiatal 5,5 hónap alatt dobta le a több mint 50 kilót, most már a cipőjét is kényelmesen be tudja kötni.

2020.12.10. 07:00 Bors