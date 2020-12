Azt a betyárját! 80 (NYOLCVAN!) kilogramm mínusznál jár Emilio - Fotó és Videó

Szó bennszakad, hang fennakad, lehellet megszegik: nyolcvan kilótól, azaz egy felnőtt férfi ember teljes súlyától szabadult meg Emilio! A pátosz ezúttal nem túlzás, ez már tényleg olyan súlyveszteség és akkora büszkeség, ami megérdemli, hogy így emlékezzünk meg róla.







© Bors

Emílió alig egy hónapja 76 kiló mínusznál járt, akkor azt mondta, súlyban nincs is kitűzött célja, izmot viszont szeretne építeni.

HA EZT SIKERÜL ELÉRNEM, JÖHET AZ IZOMÉPÍTÉS. MOZOGNI KELL, SPORTOLNI, MÁSKÉPP NEM LESZNEK IZMOK - mondta korábban lapunknak Emilio.

Emilio 158 kg-ról indult, ezután egy gyomorszűkítő műtéttel után sikerült leadnia néhány kilót. Aztán feleségül vette Tinát, visszacsúszott rá 25 kilogramm. Feleségével nagyjából egy éve váltottak életmódot, aminek mostani eredményét egy tetoválással ünnepelte meg Emilio.