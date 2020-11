Segítünk! Így adja el mielőbb a használt autóját

Egy használt vagy épp egy új autó vásárlása is a leggyakrabban a régi, szeretett autó eladásával kezdődik, ami nem is mindig olyan könnyű, mint gondolnánk.

Akárhogy is vesszük, a használtautó-kereskedés pont ugyanolyan szakma, mint bármi más, még ha a kereskedésekről sajnos Magyarországon nagyon rossz véleménnyel is vannak az autósok, és csak egy nyerészkedő átjátszóállomást látnak a használt autókkal foglalkozó kereskedőkben. Persze ez a kép nem véletlenül alakult ki a szakmáról, de szerencsére manapság már látunk ettől eltérő példákat is. Mindenesetre akkor szembesülünk csak igazán a használt autó értékesítésével, amikor magunk próbáljuk meg eladni autónkat akár a szabadpiacon, akár egy kereskedőnek. Az első és legnagyobb probléma a megfelelő kínálati ár.

Természetes, hogy mindenki szeretné a legmagasabb pénzösszeget kapni autójáért, sok esetben annyit, amennyi a kinézett, megálmodott új autóból hiányzik, de ez az esetek többségében ez nem jön össze. Az ok prózai: a tulajdonosok hajlamosak rendre túlárazni autói­kat, amiből nehezen vagy egyáltalán nem engednek, és ami rosszabb, sok esetben ezeket az árakat megpróbálják saját maguknak olyan indokokkal alátámasztani, melyek elképzelésük szerint növelik az autójuk értékét.

Hamis lózungok

Először is ott vannak az utólagosan beszerelt extrák. Hiába volt mondjuk az autón egy külső fóliázás vagy egy ledes menetfény beszereltetése több tízezres költség, ha csak nem pont olyat keres egy vevő valahol, ezek ritkán növelik, sőt inkább csökkentik az autó értékét, mert az átlagvásárló inkább a gyári állapotú autókat keresi.

Persze vannak értéknövelő extrák, de ezek a legtöbb esetben gyári beszerelésűek, mint az automata váltó, a klímaberendezés, a bőr kárpitozás, a navigáció, a minőségi hifi (és itt nem az utólagosan beszerelt kínai érintőképernyős motyóra gondolunk), a vezetést támogató aktív biztonsági rendszerek, vagy épp a gyári alufelnik. Egy ültetett futómű, egy, az engedélyezettnél szélesebb abroncsszett, az utólagosan felszerelt légterelő, vagy a nagy sportkipu­- fo­gó csak fejfájást okoz­hat a vevőnek a következő vizs­gánál.

Valódi érték

Az eladásra szánt autó értékét növeli, vagy legalábbis könnyebben eladhatóvá teszi, ha kevés gazdája volt, ha egy vezetett szervizkönyv és számlák alapján kiderül, hogy karbantartott, illetve az is, ha különböző nagyszervizeket a közelmúltban végeztek el az autón. A két évvel korábban fájdalmasan sokba került teljes fékfelújítás mára már nem árfelhajtó tényező. A kínálati árat tehát érdemes nagy gondossággal belőni, nem vágyálmokat kergetni.







Hajlamosak vagyunk túlértékelni a saját autónkat © Shutterstock

A használtautót hirdető oldalak alapos tanulmányozásával reális képet kaphatunk a kínálati oldalról. De itt is körültekintően kell eljárni. Egyrészt ne csak arra az egy évre nézzük meg a kínálatot, hanem egy ide-egy oda alapon állítsuk be a keresőt. A fontosabb extrákat is be lehet állítani a szűrésnél, mint a karosszé­ria­-forma, a klíma, az alufelni, de csak azokat állítsa be, amik valóban az eladó autóban is megvannak. Utána már csak egy gombnyomás, és megláthatja, mi az általános kínálat. Az eladási árra az is hatással van, mennyi hasonló autót kínálnak. Ha sokat, akkor a gyors eladáshoz egy alacsonyabb árat érdemes megadni, ha viszont kevés van, akkor az is lehet, hogy túl sok paramétert adott meg, vagyis túlszűrte a kínálatot, de ettől még nem lesz magasabb az ár.

Fontos lépések

Talán viccesnek hangzik a tanács, de a hirdetés feladásakor a megadott adatokat kétszer is ellenőrizze, mert egy rosszul megadott telefonszám dugába dönti az egész tranzakciót, illetve a tévesen megadott extralisták is kellemetlen helyzeteket okozhatnak a vásárlójelölttel való találkozásnál. Érdemes az autó hibáira is adott esetben felhívni a figyelmet, hogy ne a próbá­nál szembesüljön a vevő a gondokkal, mert az bizalmatlanságot szül.