Otthonteremtési támogatás – A legkisebb csavarnak is őrizze meg a számláját!

Az otthonteremtési támogatás hatalmas segítség a családoknak. Egyik legnépszerűbb eleme várhatóan a lakásfelújítás 50 százalékos visszatérítése lesz. Ehhez azonban önerő szükséges, amit sok család egy okosan kiválasztott személyi kölcsönnel tud majd megoldani.

Az otthonteremtési támogatás hatalmas segítség a családoknak. Egyik legnépszerűbb eleme várhatóan a lakásfelújítás 50 százalékos visszatérítése lesz. Ehhez azonban önerő szükséges, amit sok család egy okosan kiválasztott személyi kölcsönnel tud majd megoldani.

Népszerű a támogatás

A kormányzat minden eddiginél elszántabban támogatja a családalapítást, így a már meglévő családtámogatások mellett 2021. január 1-jétől újabb otthonteremtési támogatásokkal bővül a paletta. Mivel többféleképpen is támogatni szeretnék a családokat, kiemelten fontos, hogy ne jelentsen anyagi értelemben hátrányt az, ha valaki gyereket vállal, írja a Pénzcentrum.







© Shutterstock

A meglévők mellé ezek az újabb támogatási elemek lépnek színre 2021. január 1-jétől:

– 5 százalékos áfa (27 helyett) új ingatlan vásárlása, építése esetén az 5 százalékos áfa visszaigénylése csok esetén;

– 50 százalékos felújítási támogatás 6 millió forintig;

– többgenerációs csok lakásbővítésre;

– csokkal vásárolt ingatlanok illetékmentessége.

Az előzetes várakozások szerint az 50 százalékos felújítási támogatás lehet az egyik legnépszerűbb eleme az új intézkedéscsomagnak.







A legalább egy gyereket nevelô családok felújítási költségének a felét átvállalja az állam © Shutterstock

Fontosak a részletek

Október 14-én jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, hogy otthonfelújítási programot indít a kormány január 1-jétől. Ennek keretében a legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek a felét átvállalja az állam, legfeljebb 3 millió forintig. A támogatás maximális kihasználásához tehát legalább 6 millió forintos költségvetés szükséges. A KSH statisztikái szerint ezt több mint 1,7 millió család veheti igénybe. Közülük azonban sokan vannak, akiknek komoly fejtörést okozna a felújításhoz szükséges 6 milliós összeg előteremtése, még akkor is, ha a felét később a benyújtott számlák alapján visszakaphatják. Erre a problémára jelenthet megoldást a személyi kölcsön. Ennél nincs szükség ingatlanfedezetre, nem kell a pontos célt meghatározni, sőt pozitív elbírálás esetén napokon belül megérkezhet a pénz a számlánkra.







Novák Katalin © Bach Máté/Magyar Nemzet

Mivel a támogatás csak egyszer vehető igénybe, érdemes a maximális összeget kihasználni, főleg mivel a számlák benyújtása után visszaka­pott támogatásból máris előtörleszthető a kölcsön egy része. Fontos szem előtt tartani, az előtörlesztési díj nagyságát is , ugyanis az előtörlesztésért a legtöbb pénzintézet díjat számol fel: a díj nagysága az előtörlesztett összeg egy előre meghatározott százaléka, amely maximalizálva is van.

A kisebb munkák is számítanak

A felújító családok anyagköltségre és munkadíjra egy­aránt fordíthatják ezt az összeget, tehát szükség lesz a visszaigényléskor az anyagszámlákra, és szerződést kell kötni a kivitelezőkkel. Anyagköltség és munkadíj, fele-fele arányban igényelhető majd vissza, vagyis másfél millió-másfél millió forintot anyagköltségre és munkadíjra is elszámolhatnak. Szintén friss részlet, hogy kültéri és beltéri munkákat egyaránt el lehet számolni. Lehet ez például egy konyha vagy egy fürdőszoba felújítása.







Sok családnak segítség az otthonfelújítási támogatás, de ahhoz, hogy ezzel éljenek, önerőre is szükségük van © Shutterstock