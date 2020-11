Nyolc hónapja küzd a koronavírussal Tamás - Ő a 17. igazolt beteg

A 41 éves Tamás még márciusban kapta el a koronavírust, több mint tíz napig lebegett élet és halál között. Még mindig táppénzen van.

A 41 éves Tamás még márciusban kapta el a koronavírust, több mint tíz napig lebegett élet és halál között. Még mindig táppénzen van.

Tamás kálváriája a koronavírus miatt több mint nyolc hónapja tart. Március 12-én, amikor kiderült, hogy elkapta, mentővel vitték Nyíregyházáról Budapestre, mert az állapota olyannyira romlani kezdett.

– Ha minden igaz, én vagyok a 17. igazolt beteg. Több mint egy hét után egyik pillanatról a másikra világossá vált, intenzív osztályra kerülök . Mivel a Szent László intenzív osztálya addigra telítődött, átvittek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Ekkor már

folyamatosan fulladtam, állandó oxigénmaszk közben levert a víz, szédültem.

És ez csak egy kvázi ötperces mindennapi dolog – emlékezett vissza. Tamás másnap lélegeztetőgépre került.

– Az altatás időszakából csak arra emlékszem, hogy rettenetes rémálmaim voltak. Minden álmom annyira realisztikus volt, hogy egyszer kitéptem magamból a csöveket. Az orvosok azt mondták a családomnak, nem fogom túlélni – sóhajtott nagyot. Tamás 11 napig volt lélegeztetőgépen, majd ébresztést követően pár napra újra lélegeztetni kellett. Elmondása szerint egy hét kellett ahhoz, hogy kitisztuljon a tudata.







Tamás kérésére az arcát nem mutatjuk. Bár nem hisz a számmisztikában, mégis érdekesnek tartja, hogy a 17-es szám milyen gyakran van jelen az életében. – Én voltam a 17. igazolt beteg, 17-én kezdett el rohamosan romlani az állapotom, és még a házszámunk is 17. – mondta © MTI

– Nagyon hálás vagyok az ápolóknak és az orvosoknak, amiért türelmesek voltak hozzám az intenzív osztályon. Elsősorban nekik köszönhetem az életem – érzékenyült el a férfi, akit végül április 24-én en­gedtek ki a kórházból. Azóta már több mint fél év telt el, de az interjú alatt végig nagyon csúnyán köhögött .

– A rehabilitáció alatt sokat javultam, de még mindig nem vagyok százszázalékos, hosszú ideig még az ülésben is elfáradtam. Sajnos szövődmények is felléptek. Szívnagyobbodásom lett, több apró helyen valószínűleg hegesedett a tüdőm, és mélyvénás trombózis alakult ki a lábamban, nem beszélve a gyakori fejfájásról, szédülésről és a terhelésre fellépő légszomjról – sorolta a gépészmérnökként dolgozó férfi. Most is táppénzen van, de alig várja, hogy újra dolgozzon.

Kérek mindenkit, vegye komolyan a koronavírust! Tartsuk be az intézkedéseket,

és feleslegesen ne terheljük túl az amúgy is nagy nyomás alatt lévő egészségügyet!