Nemzeti kincs lesz májzli, a magyar kopasz kutya

Kevesen tudják, hogy nekünk magyaroknak is van kopasz kutyánk. Kínai társával ellentétben egyáltalán nem öleb, és nem is kerül százezrekbe. Igaz, kissé lompos kinézete sokakat elriaszt, jellemével azonban bárkit levesz a lábáról. Szomorú tény, hogy jóval népszerűbb a sváboknál, mint itthon, ezért hívják még sváb pulinak is. Egyesek szerint a májzli a mudi génhibás változata, ezért ilyen a szőre. Ebből adódhat a közös név is.







A májzli nem túl mutatós kutyus, viszont rendkívül okos és hűségesen segíti gazdáját © Facebook

Az is igaz, hogy a magyar kutyafajták elnevezéseiben mindig is volt némi képzavar. Ez abból adódik, hogy kialakulásukkor a pásztorok nem gondolkoztak hangzatos elnevezéseken, nem ez volt a fontos, hanem a jó tulajdonságok örökítése. A májzlinál nem történt még meg a fajtásítás, ami azt jelenti, hogy még csak munkatípusú kutya. S bár nem hivatalosan elismert, de nemzeti kincs besorolásra vár, mint értékes fajta, melynek védelme kiemelt feladat.







© Facebook