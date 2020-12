Nem olcsó! 34 millió forintért pucérra vetkőzött a dögös sportoló - már a pénz helye is megvan - 18+ fotó

A cseh urak veszik a Playboyt, mint a cukrot, ugyanis abban egy volt sportolónő megszabadul a ruházatától.

Étkezési rendellenességekkel küszködő gyermekek megsegítésére ajánl fel pénzt, amit izgató fotóiért, képeiért, rajzaiért bevételez Gariela Koukalova.

A csehek korábbi biatlonista kiválósága elfogadta a Playboy ajánlatát, de egy kikötéssel élt.

Azt kértem, hogy a fotók, illetve a rólam készült rajzok, festmények árát a saját alapítványom javára fizessék be - nyilatkozta a cseh sajtónak Koukalova.

Egészen pontosan 11 500 dollárt (34 millió Ft) kíván átutalni a beteg gyerkőcök gyógykezelésére.