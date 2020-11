Mindent megtettek az ápolók, hogy megmentsék a koronavírusos budapesti férfi életét – megható, hogyan hálálta meg

A szép ruhák, a divat szerelmese és egy elegáns I. kerületi szabóság tulajdonosa Béres Géza. A mindig fess férfi kezdetben kissé kétkedett a vírus veszélyességében, aztán viszont megjárta a poklok poklát.

A szép ruhák, a divat szerelmese és egy elegáns I. kerületi szabóság tulajdonosa Béres Géza. A mindig fess férfi kezdetben kissé kétkedett a vírus veszélyességében, aztán viszont megjárta a poklok poklát.

A vírus mindannyiunkat fenyeget, képes ledönteni a lábáról az erős, egészséges szervezetet is. Béres Géza tünetei egyszerű megfázással kezdődtek, álmában sem gondolta, hogy megfertőződött koronavírussal, azt pedig végképp nem sejtette, hogy a poklok poklát fogja megjárni.

Mindig betartotta a szabályokat

– Egy szabóságot irányítok, ahol természetesen a szabályoknak megfelelően maszkban dolgozunk, de bevallom, szkeptikus voltam a vírussal kapcsolatban – fogott bele történetébe az elegáns budai szabóság 47 éves tulajdonosa, Béres Géza.







– November 9-én hétfőn kezdődtek a tünetek, először enyhe megfázással, majd nyomasztó hőemelkedéssel és gyenge köhögéssel. Otthon maradtam, majd szerdán 38 fok fölé kúszott a lázam, és száraz, fullasztó lett a köhögésem. Csütörtök reggel 39,4 fokos lázzal ébredtem, ekkor már annyira fulladtam, hogy kihívtam a mentőket – folytatta kálváriáját a szabómester. A mentőben azonnal elvégezték a tesztet, és beigazolódott a gyanú. Gézát a Szent János Kórházba szállították. – A vizsgálatok után kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladásom és tüdőlebeny-gyulladásom volt, a lázamat pedig nem sikerült levinni. Másnap felkerültem az intenzív osztályra, ahol tüdőembóliát kaptam, így azonnal lélegeztetőgépre tettek. Ha ekkor nem vagyok a kórházban, most lehet, hogy nem beszélgetnénk – elmélkedett Géza.







A feladatnak létezik megoldása

– Szerencsére csak rövid időre kerültem lélegeztetőgépre, amíg rendbe rakták a tüdőmet. Ezután már elegendő volt az oxigénmaszk – emlékezett vissza Géza, aki a betegség előtt igyekezett odafigyelni a szervezetére, táplálkozására.

Géza még nagyon gyenge, de egyre jobban érzi magát. Hosszú rehabilitáció vár rá.

– Rettentő fontosnak tartom elmondani, hogy az egészségügyi ellátás rendkívül alapos, hatalmas az odafigyelés minden szinten. A dolgozók mindent megtesznek, de nekünk, betegeknek is oda kell tenni magunkat és meg kell fogadni a tanácsaikat. Az én hitvallásom az, hogy a probléma egy feladat, és a feladatnak létezik megoldása is. Az orvosok sokat járnak be hozzám, mert sikertörténetnek számítok – mesélte Géza, aki most kezd gyenge tornát végezni, de még nagyon erőtlennek érzi magát.







– Tudom, hogy hosszú lesz az út a teljes gyógyulásig, de nagyon sok erőt kapok a munkatársaimtól, a családomtól, sőt a Facebookon keresztül még az idegenektől is.

Március óta gyártják a maszkokat

Géza már a járvány első hullámában féltette a szüleit és egyik testvérét, aki súlyos betegségben szenved.







