Megszólalt egy Bécsben élő magyar fiatal: az étterem pincéjébe menekítették az embereket a terrortámadás elől

Ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, hétfő este négyen meghaltak és tizenheten megsebesültek a bécsi terrortámadásban. Eddigi információk szerint többek között egy fiatal férfi és egy pincérnő vesztette életét a lövöldözésben , amely azóta is rettegésben tartja a helyieket.







© Bors Archív

Egy bécsben élő magyar fiatal a Bors megkeresésére elárulta: máig tapintható a feszültség, s Bécs belvárosa továbbra is megközelíthetetlen.

Többnyire mi is csak az osztrák hírekből tájékozódunk, ám szerencsére én magam nem voltam érintett. Tegnap este fél nyolcig dolgoztam, s mint minden munkanap után, most is a Schwedenplatzon keresztül utaztam hazafelé. Amint hazaértem, többen is hívtak a barátaim közül és érdeklődtek felőlem, hogy minden rendben van-e velem.

Kérdezték, hogy hol vagyok, majd mikor mondtam, hogy itthon, közölték velem, hogy mi történt a belvárosban. Rendesen kirázott a hideg, és azonnal eszembe jutott pár ismerősom, aki az érintett városnegyedben dolgozik. Szerencsére egyikük sem sérült meg, jól vannak, noha az egyik barátnőm párja éppen egy közeli étteremben dolgozott, amikor lövöldözésre lettek figyelmesek. Az étteremben azonnal lekapcsolták a világítást, bezárták az ajtókat és a pincébe menekítették a vendégeket. A Bécsi Magyar Facebook-csoportban pedig voltak olyan bejegyzések, melyekben arról számoltak be, hogy a boltokban rekedtek az emberek és ott várták, hogy vége legyen ennek a rámálomnak.

– A mai napon is még tapintható a feszültség, Bécs belvárosa pedig továbbra is megközelíthetetlen – mesélte lapunknak Márki Erik, aki hat éve él Bécsben, így az osztrák főváros minden egyes részét jól ismeri.