Máris megkezdődött az oltás: Ő kapta meg először a koronavírus-vakcinát - friss fotók

Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton kora reggel lépte át a hegyeshalmi határt a koronavírus-vakcina, hamarosan pedig már be is mutathattuk, miként fut be a Dél-pesti Centrumkórházba az első szállítmány.

Mivel az oltóanyag itt van, a szakemberek úgy érezték: semmi értelme várni,

azonnal meg is kezdték az első egészségügyi dolgozók beoltását.

Az első adagot maga Szlávik János infektológus főorvos adta be Kertész Adrienne osztályvezető főorvosnak, aki ezzel az első hivatalos beoltott lett Magyarországon.







Kertész Adrienne osztályvezető főorvos kapta az első adag oltóanyagot

Biztonságos a vakcina

Az oltás biztonságos, már nagy számban oltottak azzal a világon, és alig volt szövődmény - jelentette ki szombaton a közmédiának a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója.

Vályi-Nagy István örömét fejezte ki, hogy a 125 éves, eredetileg is fertőzőkórháznak épült Szent László kórházban, - amely a koronavírus-járványban "elsővonalas" intézmény volt, ahol a fertőzötteket ellátták - kezdték meg az oltások beadását Magyarországon.

Úgy látja, a kollégái részéről is erősödik a bizalom az oltás iránt.

A Dél-Pesti Centrumkórházba szombaton megérkezett oltóanyagok felét az ismétlőoltásig elteszik egy mínusz 80 Celsius-fokos hűtőbe. Az oltás előtt ki kell tölteni az információs lapokat, beleegyezési nyilatkozatokat. Az oltás után pedig 15-30 perces megfigyelés következik.







Várnai Zsuzsanna főorvos is az elsők közt kapta meg a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot a Dél-pesti Centrumkórházban

A főigazgató elmondta: első körben a Dél-Pesti Centrumkórház és a környező kórházak intenzív osztályain dolgozókat, majd a sürgősségin dolgozókat oltják, utána az általános osztályok dolgozóival folytatódik az oltás.

Vályi-Nagy István leszögezte:

az oltás veszélytelen; és beadását követően 95 százalékban kialakul a védettség.

Ezért arra buzdít mindenkit - kollégáit és a lakosságot is -, hogy oltassák be magukat.

