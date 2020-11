Már kora reggel ülésen vett részt Orbán Viktor – fotó

Magyarország miniszterelnöke szerda reggel az operatív törzs megbeszélésén kezdte a napját.

Magyarország miniszterelnöke szerda reggel az operatív törzs megbeszélésén kezdte a napját.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor már kora reggel egyeztetésekkel indít. Célja felkészíteni az országot a koronavírus elleni védekezéshez.

Az operatív törzs szerda hajnalban is tanácskozást tartott, és az egyeztetésen részt vett Orbán Viktor is. A miniszterelnök maga számolt be erről a Facebook-oldalán.