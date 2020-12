Kitiltották saját temetéséről a férfit, mert túl élethű volt a holtteste - videó

Koporsó helyett egy székben ülve jelent meg saját temetésén egy 29 éves férfi. A búcsúztatón dolgozó személyzet pedig annyira ledöbbent ettől, hogy nem akarták beengedni.

Che Lewis who died in Trinidad and Tobago was embalmed, sat on a chair and drove to the exact location where he would be laid to rest. This can never happen in Nigeria 😂#Sunday#Protest#Prayer#Church#hypocrisy#Arewa#Nation#CheLewis#Davido pic.twitter.com/kfG8TiAQlg — OAU Lunatic (@Calamity419) November 29, 2020

A közjáték a Trinidad és Tobago fővárosában, Port of Spainben édesapjával együtt agyonlőtt Che Lewis egyedi temetésén alakult ki. A család kérésére holttestét ugyanis egy székbe ültették, így kívántak végső búcsút venni tőle. Az eset a temetkezési vállalat Facebook-oldalán látott napvilágot – a bejegyzést pedig elárasztották a kommentek.

Ez nagyon ijesztő… együttérzésem! – írta egy hozzászóló.

A temetkezési vállalat tulajdonosa megszólalt az ügyben, és azt mondta, az egyedi búcsúztató a család kérése volt. És mivel láttak már hasonlót külföldön, nem lepődtek meg, hanem szó nélkül teljesítették a gyászolók kérését.

Három napig volt nálunk, hogy lássuk, hogyan ül a székben, mielőtt a nyilvánosság elé helyeztük – idézi a tulajt a DailyStar.

A temetkezési vállalat ellen egyébként már a rendőrség is nyomozást indított a holttest helytelen szállítása miatt. Lewist pedig végül a közjáték után elbúcsúztatták, és egy koporsóban, apja mellett helyezték végső nyugalomra.