Kilátástalannak tűnő harcot vívnak a boltosok a maszktagadókkal

Hetvenezer aktív koronavírus-fertőzött és kétezer feletti halálozás mellett azt hihetnénk, hogy mindenki kész betartani a bevezetett szigorításokat, és ugyanúgy, ahogy tavasszal, most is egy emberként vehetjük fel a harcot a koronavírus terjedésével szemben. Sajnos azonban továbbra is vannak, akik sportot űznek abból, hogy nem viselnek maszkot például a boltokban, borsot törve ezzel az eladók orra alá. Csakhogy ezzel az üzletben dolgozók megélhetésével játszanak!

2020.11.06. 05:30 Bors





