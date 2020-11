Kettős halál Salgótarjánnál - Részeg tini tarolta le a házaspár autóját

Ami rosszat csak lehet, azt elkövette az a mindössze 17 éves karancslapujtői fiatal, akinek két ember haláláért kell majd felelnie. A salgótarjáni házaspár, Géza bácsi és imádott felesége éppen hazafelé tartott a 21-es úton, amikor a velük szemben cikázó O. Roland áttért az ő sávjukba, és irtózatos sebességgel nekik csapódott. Géza bácsiék kis Opelje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a házaspárnak esélye sem volt, mindketten azonnal meghaltak.







A 17 éves fiú cikázva tért át a szembe jövô sávba és ütközött az Opellel © Hegedűs Márk/nmh

Szörnyű volt, éppen arra araszoltunk a kocsival, amikor megláttuk a roncsokat. A kis Opel úgy festett, mintha csak papírból lett volna, ránéztünk, és pontosan tudtuk, hogy aki benne ült, az már nem él – mondta szomorúan a Borsnak egy szemtanú. A fekete Hondát vezető, 17 éves O. Rolandnak nem volt jogosítványa, a baleset előtt ivott is, mi több, a kocsit lopta, fiatal kora ellenére pedig már olyan bűnlajstrommal rendelkezett, akár a hétpróbás bűnözők. Az ütközés pillanatában is éppen szökésben volt.







O. Roland ült a Hondában, a vétlen Opelben ketten lelték halálukat © Facebook

Elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem ment javítóintézetbe – közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Nágel Tamás. Úgy tudjuk, a fiút lopásért ítélték el, 1 év és 5 hónapos büntetést kapott, ennek letöltése helyett azonban megszökött, és bujkált a zsaruk elől.







© Hegedűs Márk/nmh

– Szeptember óta keresték, akkor is lopkodott már. Most még mélyebbre süllyedt, mert egy rokkant falubelije kocsiját vitte el, azzal rohant neki annak a szegény párnak – mondta lapunknak egy karancsi asszony.

Pedig régebben nem volt ő ilyen. A nagymamája nevelte, jó tanuló volt, iskolába járt, szerette a testvéreit is. Később a nagymamája megbetegedett, onnantól már nem ugyanaz a fiú volt. Mégsem tudunk neki megbocsátani, erre, amit tett, nincs mentség, nem is szeretnénk, ha ide visszatérne – tette hozzá az ismerős. Géza bácsit és feleségét most egy egész település gyászolja, mindenki szerette a házaspárt. – Csodálatos emberek voltak, tisztességben és nagy szeretetben éltek együtt. Pedig szörnyű tragédia árnyékolta be az életü­ket, a fiukat két évtizeddel ezelőtt ugyanígy, egy autóbalesetben vesztették el – mondta szomorúan a pár egyik ismerőse.







© Hegedűs Márk/nmh

Információink szerint Rolandnak csodával határos módon csak a karja tört el, kórházba szállították, jelenleg is rendőrségi elszámoltatás alatt áll.