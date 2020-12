Két napig hevert a miskolci férfi holtteste a lakásban - saját ismerőse negyvenszer mártotta bele a kést - 18+

Negyvenszer megszúrta, majd egy lepedőbe csavarta nyugdíjas áldozatát egy miskolci férfi. A holttestet aztán otthagyta, és csak két nap múlvba találták meg a rokonok.

A hajléktalanként élő miskolci férfi már korábban is azt tervezte, hogy kisemmizi ismerősét, a kedves és gyanútlan nyugdíjast. Mindent aprólékosan el is tervezett: ismerősével előre ellopatta a jóhiszemű bácsi kulcsait, majd táskájában egy késsel az áldozatához ballagott, és bekopogott hozzá. A mit sem sejtő nyugdíjas ajtónyitás után még kedvesen be is invitálta a gyilkos hajlamú ismerősét, akivel leült beszélgetni. Éppen kedélyesen csevegtek a konyhában, amikor a férfi minden átmenet nélkül előkapta a kést, és közel negyvenszer megszúrta és megvágta a kétségbeesetten kiabáló bácsit, akit, miután az a földre zuhant, egy lepedővel letakart.

A gyilkos ezután átlépett áldozatán, és kutakodni kezdett, összeszedett 120 ezer forintot, átöltözött, és a vérbe fagyott időst magára hagyva sietősen olajra lépett, miután a lopott kulcsokkal gondosan bezárta az ajtót maga mögött, a véres késtől és a vértől csatakos ruháktól pedig egy benzinkút kukájában szabadult meg.