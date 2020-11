Két, mellékhatásoktól mentes amerikai vakcina mellett egy angol is befuthat január elején hazánkba

– Amíg nincs vakcina, szükség van a szigorú intézkedésekre – mondta Rusvai.

– Mostanra jól látszik az adatokból, hogy a szigorú korlátozások bevezetése megtorpanásra késztette a járványt. Csökkent, vagy stagnál a halottak, a lélegeztetőgépre kötöttek, és az aktív fertőzöttek száma is. A szennyvíz­adatok is egyre nagyobb bizakodásra adnak okot. Azt gondolom, a második hullám csúcspontján, vagy már azon is túlvagyunk, innentől, ha továbbra is betartjuk a szigorú szabályokat, csak javulhat a helyzet – magyarázta.