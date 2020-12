Karácsonyra a negatív teszt sem jelent biztonságot

Ha igazán szeretjük egymást, ne csapjuk be önmagunkat! Most a járvány legyőzése a legfontosabb, ez a karácsony más lesz, mint a többi. Egy december 23-án kézhez kapott negatív teszt vajon feljogosít arra, hogy meglátogassuk a nagymamát?

Ha igazán szeretjük egymást, ne csapjuk be önmagunkat! Most a járvány legyőzése a legfontosabb, ez a karácsony más lesz, mint a többi. Egy december 23-án kézhez kapott negatív teszt vajon feljogosít arra, hogy meglátogassuk a nagymamát?

Platószinten áll Magyarország a koronavírus-fertőzöttség tekintetében, a közösség minden tagja – ahova akár csak egy fertőzött is bekerül – veszélyben van. Bármennyire is megszokott a közös családi karácsonyozás, idén lehetőleg a megengedett tíz­fős összejövetelt is mellőzni kell. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa az M1 csatornának nyilatkozva arra kérte a családokat, hogy lehetőleg magukban ünnepeljenek. Hozzátette: sokféle, koronavírussal szembeni védőoltás jár már a kutatások végső stádiumában, így a közeljövőben Magyarországon is legalább négy-ötféle vakcina áll majd a lakosság rendelkezésére.







Ez a karácsony más lesz, mint a többi, de most az egészségünk megôrzése a legfontosabb © Shutterstock

Sokan bejelentkeztek a laborokban

Sokan gondolkodnak úgy, hogy egy előzetes tíznapos karantén vagy a látogatás előtti negatív teszt biztonságot ad, azonban ez csalóka. A teszteltetésnek pedig akár az is gátat szabhat, hogy a budapesti laborokban a befoglalások aránya már most 60 százalékos.

Én mindenképpen azt tanácsolom, hogy idén a karácsonyt és a szilvesztert is szűk családi körben tartsuk, és majd amikor már oltattuk magunkat, akkor ünnepeljünk. Pillanatnyilag ez a legbiztonságosabb – mondta Rusvai Miklós virológus a Borsnak.







Rusvai Miklós szerint a szûk családi karácsony a legbiztonságosabb © ATV

– Ha valaki mégis úgy érzi, hogy feltétlenül szükségesnek tartja a nagyszülők vagy a gyerekek látogatását, végeztessen tesztet. Azt azonban tudni kell, hogy a vírusteszt csupán pillanatnyi állapotot tükröz. A vírustesztek közül a PCR a legérzékenyebb. Az adott pillanatban a fertőzést 99,9 százalékban kimutatja, ezért ha valaki elvégezteti december 21-én vagy 22-én, akkor vigyáznia kell, hogy a következő napokban ne menjen olyan helyre, ahol elkaphatja a fertőzést. Az antigénteszt 95 százalékos, a kezdeti fertőzést még nem mutatja ki. Ha valaki ellenanyag- (antitest) tesztet végeztet és az pozitív eredményt mutat, az a legjobb állapot, mert akkor ő már túl van a fertőzésen, nem fertőz és nem is fogékony, szabadon mozoghat. Ezért én ennek a tesztnek az elvégzését javaslom – mondta Rusvai Miklós, aki hozzátette: ha úgy dönt a család, hogy a tízfős lehetőséget kihasználva mégis összejönnek, az óvatosságot ugyanannyira szem előtt kell tartani, mintha például a közértbe mennénk. Maszkot kell viselni az ajándék átadásánál is, a puszilkodás helyett pedig használjuk a könyökös köszönést.