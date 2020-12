Karácsony egyedül: így magyarázza el a nagyinak, hogy idén nem lehetnek együtt

A szakértők most azt mondják, még negatív tesztek birtokában is rizikós az idős rokonokkal ünnepelni. Így mielőbb szükség van arra, hogy elbeszélgessünk a nagyszülőkkel.

A koronavírus az egész évet, a vásárlási szokásokat, a közösséghez és az ünnepekhez való viszonyunkat is megváltoztatta. Ma már elképzelhetetlen az, ami tavaly még oly' természetes volt, hogy összeüljenek a közelebbi és távolabbi rokonok, egyenek, társasozzanak és beszélgessenek egy jót. Pedig sok nagyszülő inkább kifizetné a tesztet is, hogy velük legyen az unokájuk.







Ez a karácsony most minden családban más lesz, mint tavaly, akár együtt ünnepelnek, akár egyedül © PEXELS

Az időseknek most sokkal nehezebb

Ez mindenkinek, de leginkább az időseknek nehéz, akik a koronavírus miatt egész évben fenyegetve érezték magukat, az ő védelmükben alig látogatták őket az unokák és a gyerekek és még szeretet ünnepén sem lehetnek a rokonokkal. Tudjuk nagyon jól, hogy a sütés-főzés számukra nem egyszerű közétkeztetés, hanem a szeretet kinyilvánításának egy formája, amitől ez a karácsony sokakat megfoszt majd.

A Bors egy pszichológus segítségét kérte, hogy megmutathassuk, hogyan magyarázzuk el a rokonoknak, hogy idén nem lehetünk együtt.







Most arra van a legnagyobb szükség, hogy közösen alakítsuk ki a rokonokkal a menetrendet és ahhoz mindenki tartsa magát © PEXELS

Közös döntés legyen az ünnepi menetrend

– Az első és legfontosabb az, hogy akár amellett döntenek, hogy együtt, akár úgy, hogy külön ünnepelnek, egységes álláspont legyen a családban az ünnep lebonyolításával kapcsolatban, és ha ez a mindenki számára elfogadható egyezmény megszületett, akkor ahhoz mindenki tartsa is magát. Ha például a felnőtt testvérek megegyeztek, hogy az unokákkal nem látogatják meg az idős szüleiket, ne forduljon elő az, hogy egyikük szenteste mégis átkocsikázik, mondván, csak negyed órára ment – kezdte Makai Gábor, hozzátéve, ha közös döntés született, a felelősséget se hárítsuk át a rokonokra. Döntéskor mérlegeljük az idős hozzátartozó korát, hogy van-e krónikus megbetegedése és az is szerepelhet a döntésben, hogy volt-e már valaki a családban, aki átesett a víruson.







Egészen biztos, hogy az unokák ölelése és szeretete idén sok nagymamának fog hiányozni © PEXELS

Legyünk tisztában a veszélyekkel és ezt mondjuk is el a nagyinak

– A találkozás most rizikófaktor, esély a megfertőződésre és egyáltalán nem bagatell dolog, így a menet megbeszélését sem szabad elbagatellizálni. A döntésbe pedig az idős hozzátartozót is be kell vonni, ne 23-án délután szóljunk a nagyinak, hogy nem megyünk. Ha velük együtt hozunk döntést, jobban megértik a miérteket, nem úgy élik meg a távolmaradást, hogy ők nem fontosak, nem számítanak – magyarázta a pszichológus, aki hangsúlyozta azt is, egy megbeszélés sem elég.

– Azt tanácsolom, sokszor, folyamatosan beszéljenek az ünnepekről az idős hozzátartozókkal, ugyanis ez is növeli az értékesség érzését az idősebb rokonokban. Minél többször beszéljük át a dolgokat ész érvekkel, racionálisan, elemezve és értékelve a kialakult helyzetet a tudomány alapjain haladva, annál természetesebb lesz mindenki számára.







Vajon lehet idén ilyen boldog a karácsony? © PEXELS

Alternatív utak, vészforgatókönyvek

A jelenlegi helyzet megtanított minket arra is, hogy ne ragaszkodjunk egyféle forgatókönyvhöz, mindig szükség van B-tervre. Ez lehet az, hogy mindenki tesztelteti magát koronavírusra közvetlenül a nagy nap előtt (bár tudjuk, hogy a negatív teszt sem jelent biztonságot), hogy a családtagok csak a szabadban találkoznak rövid időre, vagy az, hogy online-karácsonyt tartanak.

– És bizony az is egy nagyon járható út, hogy ha nem is mennek be az unokák, gyerekek a nagyi lakásába, az ételért, amit szeretettel készített, bizony odamennek. A legtöbb nagyszülőt élteti, életenergiával tölti fel, ha készülhet a karácsonyra, süthet-főzhet, ez viszi előre őket. Ne fosszuk meg őket ettől az élménytől!