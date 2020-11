Ittas vezetés miatt kapcsolták le Gabriela Spanic barátját

Különös jelenet játszódott le november 19-én, a kora esti órákban egy budapesti szállodától mindössze egy sarokra. A rendőrök lekapcsoltak egy férfit, akiről kiderült, hogy alkoholfogyasztás után ült a volán mögé. Később az is világossá vált, hogy az illető Gabriela Spanic egyik legjobb barátja.

Különös jelenet játszódott le november 19-én, a kora esti órákban egy budapesti szállodától mindössze egy sarokra. A rendőrök lekapcsoltak egy férfit, akiről kiderült, hogy alkoholfogyasztás után ült a volán mögé. Később az is világossá vált, hogy az illető Gabriela Spanic egyik legjobb barátja.

Gabriela Spanic magyarországi tartózkodása egyre inkább kezd egy brazil telenovellára hasonlítani! Amióta a Paula és Paulina sztárja Budapestre költözött a Dancing with the Stars miatt, egyre képtelenebb dolgok történnek vele. Nem elég, hogy többször is megsérült a táncnak köszönhetően, október végén elvesztette imádott anyukáját, aki régóta súlyos beteg volt, rákkal küzdött. November 19-én, csütörtökön pedig Gaby egyik legjobb barátja került alapos slamasztikába a magyar fővárosban!







© TV2

A Ripost megtudta, hogy Roberto már 20 éve nagyon jó barátja Spanic-nak, most is csak azért utazott Olaszországból Budapestre, hogy meglátogassa. Az olasz férfi otthonában találkozott a színésznővel, kellemesen elbeszélgettek, Gaby megosztotta vele minden fájdalmát és örömét, miközben a férfi elkortyolt egy pohár minőségi bort. Nem is sejtette, hogy emiatt később csúnyán megüti a bokáját! Miután ugyanis a kora esti órákban kocsival elindult haza, a rendőrök igazoltatták, mindössze néhány sarokra a hoteltől!

A véralkoholszint vizsgálat kimutatta, hogy Roberto ivott,

igaz, a férfinek fogalma sem volt arról, hogy a magyar törvények értelmében csaknem másfél órának kell eltelnie, mire egy pohár bor után a volán mögé ülhet. Amikor Gaby megtudta, hogy mi történt, azonnal a helyszínre sietett. A tőle megszokott, latinos vehemenciával próbálta kimenteni a barátját, akinek végül pénzbírságot kellett fizetnie.

A Ripost megkereste a színésznő menedzsmentjét, hogy hiteles információkat kapjon az esetről.

– Roberto már húsz éve nagyon jó barátja Gabynak, olasz állampolgár, de Mexikóban él már régóta. Most Gabyt jött meglátogatni Olaszországból. Gaby megvendégelte és mindössze egyetlen pohár bort ivott, mert tudta, hogy vezet még. Mikor hazaindult, Gaby szállásától egy sarokra állította meg a rendőrség. Elmondták neki, hogy Magyarországon, ha vezet valaki, egyetlen kortyot sem ihat, ezt sajnos sem ő, sem Gaby nem tudta. A színésznő nem ült a kocsiban, gyalog ment oda a helyszínre, amikor megtudta, mi történt. Robertótól vért vettek, és kifizette a kiszabott büntetést – tudta meg a lap Spanic menedzsmentjétől.

Az biztos, hogy a színésznő ezt a budapesti napot sem fogja elfelejteni és lassan egy külön filmet lehetne forgatni a magyarországi keserédes élményeiről.