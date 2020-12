Így modellkedik Gesztesi Panka – nem mindennapi kollekcióban tündökölt – fotók

Újra egy divatmárka arcaként fotózták Gesztesi Károly és Liptai Claudia lányát. A 14 éves Panka ezúttal kedvenc mesefigurájával készült kollekciót népszerűsített. Édesanyja, Claudia maximálisan támogatja lányát.

A modellszakmát nem lehet elég korán elkezdeni. Gesztesi Pankával már második alkalommal készül divatkollekciót népszerűsítő fotósorozat. Panka profiként állta a kamerák kereszttü­zét, ezúttal Disney ihletésű ruhákban.









– Kiskorom óta nagyon szeretem a Bambi mesét, mert kevés aranyosabb figurát ismerek nála. A vele készült kollekció azért tetszik, mert teljesen egyedi. Kedvencem az a fekete ruha, amelynek a közepén van Bambi. Nagyon jó és fiatal a csapat, mindig kellemes hangulatú a közös fotózás – árulta el Panka.









Most is gyönyörű képek születtek Pankáról, akiről korábban azt nyilatkozta édesanyja: támogatja lányát ezen pályán, sőt biztos abban is, ha édesapja látná, rendkívül büszke lenne Pankára. A fotózásra természetesen most is vele tartott édesanyja, Liptai Claudia.

















– Bár ott voltam Pankával a fotózáson, mégis furcsa az én kicsi kislányomat modellként viszontlátni.







Liptai Claudia meglepődött lánya fotózáson mutatott fegyelmezettségén © Végh István

– Természetesen nagyon büszke vagyok rá. Én jobban szeretem azokat a képeket, amiken mosolyog, még ha most nem is ez volt a koncepció. A lényeg, hogy mindig szem előtt tartsa, hogy ez munka, és nem játék. Meglepődtem, hogy mennyire fegyelmezett volt ebben a szituációban, és egyben nagyon örültem is neki. Az az alapelvem, hogy mindegy, mit választ majd hivatásának, de törekedjen arra, hogy abban ő legyen a legjobb – avatott be minket Liptai Claudia.