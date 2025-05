„Ilyen fiatalon tönkretetted magad” – Földes Eszter ismét Lovasi Andrásnak üzent?

„Igazából azt hiszem, erre még nem is volt időm, hogy elsirassam magam, vagy nyalogassam a sebeimet, mert inkább egy túlélő üzemmódra próbáltam kapcsolni… Problémamegoldás volt, kárfelmérés. A mindennapok nagyjából úgy teltek, hogy napról napra éltem, és napról napra kellett életben maradni különböző hétköznapi helyzetekben. Úgyhogy ilyen értelemben nem volt arra időm, hogy elengedjem magam. Viszont ez a napi szintű, teljesen kiszámíthatatlanul alakuló helytállás nagyon sok energiát elvett, de ezt nem tudtam használni a sportban. Nem tudtam üzemanyagként belenyomni ezt a fájdalmamat vagy a feszültségemet. Mert annyira sok volt minden, hogy volt olyan pillanat, amikor azt éreztem: ha még meg is kell mozdulnom… Lelki szinten annyira megerőltető helyzetben voltam, hogy ha még fizikálisan is megerőltettem volna magam, azt éreztem, hogy az sok, és be kell húzni a kéziféket” – vallotta be őszintén Földes Eszter, aki szerint minden probléma gyökere a gyerekkorban keresendő.