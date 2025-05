Ketyeg az óra: Orvostól orvosig jár a súlyos beteg Schmuck Andor

Nagy elhatározást tett Schmuck Andor, aki még március végén, A Nagy Duett élő adásában jelentette be, hogy súlyos beteg. Schmuck Andor állapota azóta is sokakat tölt el aggodalommal, már csak azért is, mert meglehetősen sejtelmesen, és kissé vicceskedve beszél arról a drámai diagnózisról, amit még húsvét előtt kapott meg.

Schmuck Andor mindent megtesz a gyógyulása érdekében (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Schmuck Andor bakancslistája

A politikus rendíthetetlenül küzd, bár az egyik napilap információjával ellentétben nem Svájcban, hanem Magyarországon kezelik. Április 3-án mintavételen járt, aminek eredményéről először a Tények Plusz kamerái előtt beszélt április 17-én.

„Egyesek, akikkel beszéltem, azt mondták, nem jó az eredmény. Én meg azt mondom, hogy jó. Mert ugye van egy nagyon nagy dolog: én vagyok meg a legyőzendő kór. Ebből a dologból egy-egyre nem tudunk kijönni, tehát vagy én győzök, vagy a kór! Ezért gondoltam, megcsinálom a bakancslistámat. Egyetlen egy sor, ami kimaradt. Az pedig nem más, minthogy a Száztagúval énekeljek, és ez most valóra válik”

– árulta el Andor.

Alternatív gyógymódok

Schmuck Andor betegsége miatt azonnal a figyelem középpontjába került, ám sajnos nem csak jóakarók találták meg. Rengeteg olyan üzenet landolt a virtuális levelesládájában, amit állítólagos, ilyen-olyan irányzatot képviselő gyógyítóktól kapott. Ezek a magukat szakembernek beállító illetők egyre furcsább dolgokat követeltek tőle!

Bár Schmuck kifejezetten nyitott személyiségnek vallja magát, nem tagadja, hogy egy-egy – természetesen komoly pénzért kínált – gyógymód hallatán szabályosan kettéállt a füle.

„Arra nem vagyok felhatalmazva, hogy a különféle gyógymódokról eldöntsem, működnek-e. A gyógyteák, piócák biztos hatékonyak, főleg, ha a megfelelő bajra alkalmazzák őket. Én azonban nem mondtam el, mi a betegségem. Ennek ellenére özönlenek a levelek. Valaki azt kéri, küldjem el az ujjlenyomatom, mások a hajszálamat követelik, vagy éppen az íriszemet. Olyan üzenet is jött, amiben azt kérték, fotózzam le az arcomat, és abból megmondják, hogyan gyógyulhatnék meg. Először ledöbbentem ezeken, majd elhatároztam, hogy mindegyik módszert kipróbálom, tesztelem. Egyet kivéve talán. Valakik ugyanis azt írták, hogy le akarják venni a rontást a vagyontárgyaimról, ezért találkozni szeretne velem személyesen, a vagyontárgyaim társaságában. Erre azért semmiképpen sem mondanék igent”