Szilvalekvár a szekrényen, rácsos ágy a szobában: mindent hátrahagyva tűntek el a főút menti ház lakói - galéria

Rejtélyes házra bukkant A Felfedező nevű híres urbexes. Mindent hátrahagyva tűntek el, egy főút menti ház lakói.

Mindent hátrahagyva tűntek el a házból Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexes 2014 óta dokumentálja Magyarország elhagyatott épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, aminek a lakóiról több elmélet is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy Ella néni magányos otthona. Most egy kis magyar faluban járt, ahol a főút mentén egy elhagyatott házat talált.

A ház falai titkokat őriznek

Rejtély fedi, hogy pontosan mikor és miért tűnhettek el a lakók és azt sem lehet tudni, hogy miért nem lakik benne senki már hosszú évek óta. Az egykori tulajdonosok minden hátrahagytak. Az utoljára befőzött szilvalekvárok a szekrényen sorakoznak. A szobában álló rácsos ágyban egykor egy gyermek alhatott békésen. Kabátok lógnak a fogasokon. Tele van emlékekkel a ház.

Nézz be te is az elhagyatott házba! A galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: