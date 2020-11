Hupsz! Bizarr baleset érte Lékai-Kiss Ramónát a forgatáson – videó

Váratlan incidens történt egy reklámfilmforgatáson Lékai-Kiss Ramónával.

Szerencsére a Dancing with the Stars szombati műsorát nem veszélyezteti semmi, mert Ramóna nem sérült meg, bár hosszú időre leállt a főszereplésével készülő reklámfilm forgatása.

Éjszaka egy bevásárlóközpontban vették fel azt a jelenetet, melyben Ramóna kinyit egy alumíniumdobozos üdítőt és belekortyol az italba. Amikor Rami felpattintotta a doboz nyitófülét, a szénsavas frissítő az arcára és a ruhájára fröccsent, így le kellett állítani a forgatást.