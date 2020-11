Hiányolják a közönséget az állatkerti fókák

A fővárosi állatkert oroszlánfókái, Jaques és Noé, nagyon szeretnek játszani, imádják szórakoztatni a közönséget. Számukra is fontos a visszaigazolás, jólesik nekik a taps, ezért szívesen produkálják magukat. Ezért most, hogy koronavírus-járvány megfékezése érdekében az állatkert is bezárt, gondozóikra hárul a feladat, hogy mindezt ugyanúgy megkapják.







Jókat játszanak együtt az oroszlánfókák © Knap Zoltán/Bors

Egymást szórakoztatják

Az oroszlánfókák a természetes élőhelyükön is roppant vidámak, szeretik a mókát. Akrobatikus ugrásaikkal nem csak magukat, egymást is szórakoztatják. A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik legnépszerűbb programja, a Fóka-móka erre épül.

Nagyon tanulékonyak és játékosak, ezzel a programmal két legyet ütünk egy csapásra – mondta Hanga Zoltán szóvivő.







Hanga Zoltán © Knap Zoltán/Bors

– Szeretnek dolgozni, ők a tréningeket is nagy elánnal, jókedvűen végzik, a közönségnek pedig egy igazán látványos show. Jaques 20, Noé 15 éves, de nem unják a bemutatókat, sőt! Azt vettük észre a vírus miatti első bezáráskor, hogy hiányolják a közönséget. Ők tényleg szeretnek szórakoztatni, nekik is kell a pozitív visszacsatolás. Imádják a tapsot, az örömujjongásokat, a dicséreteket.







Hozzábújnak gondozójukhoz © Knap Zoltán/Bors

A pingvinek is beszálltak

Most, hogy újra zárva vannak a kapuk, a gondozóik naponta két, de van amikor három edzést is tartanak nekik, megtapsolják őket, biztatják őket, de ez persze nem ugyanaz.







A pingvinek sorban állnak a finomságért © Knap Zoltán/Bors

A közönség webkamerán keresztül láthatja a tréningeket, most ennyit tehetünk – mondta Hanga Zoltán. – De az biztos, hogy mint az első karantén utáni nyitáskor, a következőnél is látványos lesz az oroszlánfókák öröme, hogy újra a közönségnek mutathatják meg, hogy milyen ügyesek.







© Knap Zoltán/Bors

Ugyanez a helyzet a borjúfókáknál is, ők is igénylik a játékot. Az utolsó nyitva tartott napon rengeteg látogató gyűlt össze Soren és Sween medencéjénél, alig várták, hogy gondozójuk kérésére bemutathassák, mit tudnak. Pörögtek, forogtak, integettek, mosolyt csalva mindenki arcára. Látszott rajtuk, hogy mindent megtennének trénerükért, megható volt látni, ahogy odabújtak hozzá. Az ő játékukba még a velük élő pápaszemes pingvinek is beszálltak, az egyik merész kölyök még a makrélát is igyekezett elcsenni előlük.

Az oroszlánok élvezik a csöndet

De nem csak a fókák veszik észre a látogatók hiányát. Az indiai oroszlánok kimondottan élvezték, hogy elmaradt a közönség, és hónapokig csak a gondozójukat látták.

Ezek az emlősök területvédők, hamar hozzászoktak, hogy nem kell védeni a kifutójukat – mesélte a megváltozott viselkedésüket Hanga Zoltán. – Basil, a hím, és a két nőstény, Kankai és Shakira nagyon izgatott is lett, amikor újra megnyitottuk az állatkertet, és megjelentek a látogatók előttük. Teljesen felpörögtek, pedig csak fokozatosan jöttek egyre többen.

Az állatkert rajongói szomorúan vették tudomásul, hogy most megint hónapokig nem mehetnek. Aggódó üzeneteket írtak az intézmény Facebook-oldalára. – Jóleső érzés, hogy ennyien szívükön viselik az állatkert, az állataink sorsát. Igyekszünk meghálálni ezt a szeretetet, lesz webkamerás bejelentkezés, és mindennap posztolunk majd arról, hogy mi történik nálunk. Ez persze nem az igazi, de most így tudjuk tartani a kapcsolatot. Nem titok, hogy a jegybevétel nagy pénzkiesést jelent, minden segítség jól jön. Működik továbbra is a virtuális örökbe fogadás, nyitva tart az ajándékboltunk is a megfelelő biztonság mellett, és nagyon jó karácsonyi ajándék lehet állatimádóknak az éves bérlet, vagy az utalvány.