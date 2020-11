Heti riport: 80 éve méri az oldalast Gábor családja

Valódi hentesdinasztia sarjaként méri a tőkehúst a városában négy üzlettel is rendelkező Rotyis Gábor. A családi vállalkozásban dolgozik a felesége és két lányuk, Bianka és Cintia is. A családfőnek már a déd­apja is a szakmában tevékenykedett, ők pedig a modern világhoz való alkalmazkodás mellett hűen őrzik a hagyományokat is.

2020.11.29. 10:30 Bors





