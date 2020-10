Herbálboltnak álcázta a makói házaspár a drogbizniszét – csúnyán lebukott

Csaknem négy és fél éven keresztül árulta otthonában a büntetlen(nek hirdetett) élvezetet a makói pár – most a szabadságukkal fizethetnek.

Csaknem négy és fél éven keresztül árulta otthonában a büntetlen(nek hirdetett) élvezetet a makói pár – most a szabadságukkal fizethetnek.

A házaspár a jövedelme kiegészítéseként 2010 végétől 2015 márciusáig makói házában, hatósági engedély nélkül árult kábító hatású anyagokat tartalmazó növényi törmelékeket – füstölőként. Mindig az szolgálta ki a helyi és környékbeli vásárlókat, aki éppen otthon volt.







Az elsőfokú ítélet megállapítása szerint az általuk árusított anyagokat, házfalukon, illetve Facebookon is hirdették, nyitva tartást tettek közzé, olykor még különböző vásárlási akciókkal is igyekeztek a forgalmat növelni. Az anyagot ismeretlen forrásból szerezték be, majd ők keverték ki és porciózták, és a különböző méretű „pakkokat” 500 és 2000 forint közti áron árulták. A Facebookon közzétett hirdetésekben a vádlottak „büntetlen élvezet” megjelölést használtak a herbálra.

A nyomozók 2015. március 25-én tartottak házkutatást náluk, és lefoglalták a gyanús anyagokat. A növényi anyagok hatóanyag tartalmáról a szakértői vélemény megállapította, hogy azok egy része kábítószernek, míg másik része új pszichoaktív anyagnak minősül.







A korábbi tárgyalások során több fogyasztót is meghallgatott a bíróság. A Délmagyarország tudósításából kiderüt: volt olyan rendszeres vásárló, aki erős függőség kialakulásáról számolt be, másoknál pedig memóriazavar alakult ki. A tárgyalás során a férj elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérték a jogszabály-változásokat, és ha egy hatóanyag tiltólistára került, azt a módosítás hatálybalépése előtt igyekeztek akciósan értékesíteni, a maradékot pedig állítólag elégették.

A Szegedi Törvényszék tavaly júliusban társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt 6 év szabadságvesztésre ítélte őket. A vádlottak és védőik enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést, így az ügy a Szegedi Ítélőtáblára került. A következő tárgyalást jövő szerdán tartják, ahol már jogerős ítélet születhet.