Hatalmas segítséget kapnak a felvétel előtt álló diákok

Nagy segítséget kapnak az egyetemi felvételi előtt állók, de azok is, akik nem tudják, milyen ösztöndíjakra jogosultak.

Hamarosan itt a felvételi határideje, a végzős gimnazistáknak el kell dönteni, melyik egyetemet és melyik szakot választják. Ehhez jó segítséget nyújt az unilife.hu.

Az új felsőoktatási portál nemcsak oktatási hírekkel van tele, hanem segít a pályaválasztásban és bemutatja az egyetemi élet mindennapjait is – onnantól kezdve, hogy milyen bulikra számíthatnak a diákok.









Az Életút rovatban megjelenő írások főleg pályaválasztási, önismereti és pszichológiai tanácsokkal látják el a diákokat. A portál segít eligazodni abban is, ki milyen ösztöndíjakra jogosult, milyen hiteleket vehetnek igénybe a diákok, de azt is megtalálhatják itt, hogy a diploma után milyen fizetésre számíthatnak, és hasznos tanácsokat kapnak a munkainterjúkhoz is.

De nem csak az egyetemekről szól a portál, a kulturális, valamint szórakoztató programajánlókat és a humoros vagy épp meghökkentő cikkeket itt olvashatják az oldalra látogatók. A lakberendezési és kézművestippektől kezdve a kirándulási, sportolási lehetőségek ajánlásán át az étkezési, életmód-, valamint szépségtanácsok nyújtásáig megtalálhat mindent az érdeklődő olvasó.