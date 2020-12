Giccsparádé, a Mikulás ajándékai: így karácsonyoztak a Jóbarátok és Amerika - Videó

Számos meglepő kulturális eltérés van a magyar és az amerikai karácsony között. A tengerentúlon jóval korábban díszítik fel a fákat, az ajándékozás ugyanakkor később van, mint nálunk, a kertvárosokban pedig a legtöbb ház Disneyland-szerű kivilágítást kap.

Számos meglepő kulturális eltérés van a magyar és az amerikai karácsony között. A tengerentúlon jóval korábban díszítik fel a fákat, az ajándékozás ugyanakkor később van, mint nálunk, a kertvárosokban pedig a legtöbb ház Disneyland-szerű kivilágítást kap.

Négy meglepő ünnepi és gondolkodásbeli különbséget mutatunk a két ország között, a Jóbarátok karácsonyi részein keresztül.

Karácsonyfa

A Jóbarátok harmadik szériájának tizedik részében Joey fenyőfákat árul, Phoebe pedig rájön, hogy a hibás, kiszáradt fákat ledarálják, ami meglehetősen felzaklatja. Az epizód végén a többiek azzal lepik meg, hogy a lakást ilyen fenyőfákkal rakják tele. A magyar és az amerikai karácsony közötti egyik legnagyobb különbség a karácsonyfa felállításának ideje.







A tengerentúlon sokan már egészen korán, akár Hálaadás másnapján, illetve az adventi időszak elején – november végén-december elején – felállítják a fát. Sőt, akár már az ajándékokat is elhelyezik alatta, míg itthon a legtöbben 24-e délutánján-estéjén díszítenek és ajándékoznak.

Ajándékozás jóbarátok módra

Érdekes módon a Jóbarátok egyik ajándékozós ünnepi epizódja éppen hibásan mutatja be az amerikai szokásokat.

– Amíg számunkra Szenteste, azaz 24-e a családdal töltött időről és közös ünneplésről szól, addig a világ másik oldalán a Christmas Eve lényege az, hogy mindenkit egy helyen érhessen a reggel. Mi 25-ét karácsony másnapjának tekintjük és már a tágabb körrel ünneplünk, az amerikaiak azonban ezt a napot töltik szűk családi körben, és bontják ki a Télapótól kapott ajándékokat. A Jóbarátok is európai szemmel ábrázolta az ünnepet, a 6 barát például 24-e este ajándékozza meg egymást ebben az epizódban – mondta Csorba Eszter Zsuzsanna, az amerikai kultúra egyik szakértője.

Kutatás készült a szokásokról A karácsonykor is kiemelkedően fontos családi kapcsolatok fontosságára világít rá a Lounge Group Amerikában és Magyarországon is elvégzett reprezentatív kutatása. Az adatok alapján hangsúlyos közéleti és szociális színtér a család, ami a politikai gondolkodásban is megjelenik. Az amerikaiak több mint három százaléka ráadásul 9 éves kora előtt találkozik közéleti kérdésekkel, de a tengeren innen és túl egyaránt szüleiket, gyermekeiket, rokonaikat és barátaikat tartják a legfontosabb véleménybefolyásolóknak az emberek.

Fények és díszek

A Jóbarátok ugyan New York City-ben élnek, így a kertvárosi karácsonyi fényekkel ritkán találkoznak. Az ünnepi díszítés fontossága azonban jól látszik abban a részben, amikor Phoebe személyre szabott karácsonyi dallal lepi meg a többieket, a kissé talán túldekorált kávézóban a negyedik évadban. Az ötödik széria karácsonyi epizódjában is megjelenik a díszítés fontossága. Phoebe ekkor egy áruház előtt gyűjt adományt, a jelenetben pedig legalább három koszorú, egy boa, hópelyhek, fények, szalagok és figurák látszanak néhány méteres körön belül.







A suburbiának nevezett amerikai elővárosok lakóknak ennél is fontosabb a díszítés, gyakorlatilag versengenek egymással a lakók az ünnepi világításban és dekorációban. A legfontosabb, hogy túlszárnyalják saját maguk előző évi teljesítményét, illetve a szomszédokét. A művek a közösségi médiában is megjelennek.

A kutatás szerint az amerikaiak majd 20 százalékponttal kevesebben használják a Facebookot, mint mi magyarok, itthon 100 emberből 86 megtalálható ezen a közösségi felületen. A tengerentúlon várhatóan az egyébként is népszerűbb Twitter, a Snapchat és TikTok felületein is sokan osztják majd meg tartalmaikat. Érdekesség, hogy a közösség nyomása is a túldíszítés felé hajtja az amerikaiakat. Aki ugyanis nem veszi ki a részét a dekorálásból, azt gyakran Grincsnek – azaz karácsonyellenesnek – titulálják.

+ 1 Közösségi ünnep a karácsony

A Jóbarátok hetedik évadában Monica karácsonyi bonbont készít a szomszédoknak, ami a vártnál népszerűbb lesz a lakók körében, így a végén már az ajtó előtt tömörülve követelik a további adagokat. Ez a rész is rávilágít, hogy december 25. előtt Amerikában sokkal inkább közösségi esemény az ünnep.