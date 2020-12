Így karácsonyozik II. Erzsébet: lenyűgöző fotók a Királynőről és a palotáról 1957-től napjainkig

II. Erzsébet királynő rádiós, majd később televíziós beszédei 1952 óta tartják lázban karácsonykor a Nemzetközösség összes lakóját. Kiolvasható belőlük a jövő, a Királynő tervei, így Szenteste Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, valamint a nemzetközösségi királyságok (Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Grenada, Jamaica, Pápua Új-Guinea, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek, Tuvalu) összes lakója rá figyel. Most megmutatjuk, hogy változott az idők folyamán a királynő és vele a beszéd felvételére szolgáló Buckingham-palota.







1957: II. Erzsébet 1952-ben ült a trónra, ebben az évben mondta az első rádiós beszédét. Azóta hagyomány, hogy a királynő karácsony első napján délután 3 órakor elmondja karácsonyi üzenetét a Nemzetközösség lakóinak. Az első karácsonyi televíziós beszédét öt évvel később, 1957-ben tartotta, abból a felvételből származik ez a fotó. Ugye milyen szép fiatalasszony volt Erzsébet? Ekkor egyébként már két gyermeke, Károly és Anna is megszületett. © GettyImages







1957: Még mindig ugyanaz az év, de egészen másfajta karácsonyi elfoglaltság, itt ugyanis éppen a Királynő szabadságának megkezdését láthatjuk, azt a pillanatot, amikor a beszéd felvétele után elindult a vasútállomásra. A család Sandringhambe indult, hogy ott töltsék az ünnepeket. © GettyImages







1971: Erzsébet hivatalos családi fotója a briteknek karácsony alkalmából. De hol vannak a karácsonyi díszek? Esetleg egy fenyőfa? © AFP







1971-ben járunk még mindig, szintén hivatalos fotózás karácsonykor. A kanapén pedig mellette két kisebbik fia, András és Eduárd. Friss virágok ugyan vannak, de karácsonyi dekor sehol... © AFP







Nagyot ugrunk az időben 1998-ig, amikorra már szokás volt az egész Buckingham palotát feldíszíteni és azt meg is mutatni a népnek Karácsony előtt. Erzsébet itt Zandra Rhodes divattervezővel csodálja meg azokat a hímzett díszeket, amelyekből abban az évben 500 is készült a családnak amatőr művészek szorgos kezei alatt. © GettyImages







2004: Erzsébet, mögötte azzal a ritkás ágú és kevéssé díszített fával úgy fest, mintha csak a nagymamánk lenne bármelyik családi karácsonyi képen, nem? Persze, viszonylag kevesek nagymamájának van ilyen nappalija és még kevesebben mondanak karácsonyi beszédet a népüknek. Mellette a (mondjuk) dohányzóasztalon kedves családi képek, például róla és férjéről Károly hercegről, amint épp a fűben piknikeznek. © AFP







2008: Érdekesség, hogy Erzsébet igyekszik minden évben más teremben felmondani a karácsonyi beszédét a Buckingham-palotában. Ebben az évben például a zeneteremre esett a választása. Érdemes megfigyelni innentől kezdve azt is, hogyan változnak a mellette és olykor mögötte gondosan elhelyezett családi képek. A zongorán itt még például unokái, Vilmos és Harry is agglegényként látható. © AFP







2013: Az azévi karácsonyi beszéd felvétele után készült ez a kép a Királynőről, aki abban az évben kék-arany dekorációt választott a palotába. Mondtuk, hogy érdemes figyelni Erzsébeten kívül az őt körülvevő fotókra is, ezeken például látszanak a szülei, VI. György király és Erzsébet anyakirályné, valamint a kis György herceg, az első szülött dédunokája is édesapja, Vilmos herceg karjában. A hivatalos családi fotón ott a trónörökös, Károly is, így tulajdonképpen az Erzsébethez köthető teljes öröklési sorrend © AFP