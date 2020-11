Fegyverrel és bibliával a kezében kampányol a vírustagadó politikus a karantén ellen – videó

Bizarr kampányfilmet készített pár koronavírus-tagadó politikus az Egyesült Államokban. Egyikőjük például Bibliával és egy pisztollyal a kezében szólal meg egy méretes dzsipben ülve.

Janice McGeachin kormányzóhelyettes asszony nem csak a járványügyi intézkedéseket tartja jogsértőnek, de egyenesen a koronavírus-járvány létezését is kétségbe volna. Olyannyira, hogy az 57 éves idahói republikánus politikus egy kis csoporttal együtt államszerte hirdeti: minden, amire egy szabad embernek szüksége lehet, az egy Biblia és egy fegyver. Szerinte az óvintézkedések sértik az állampolgárok szabadságjogait.

McGeachint már a videó előtt is több helyen fotózták és videózták le, amint Bibliát tartva és fegyvert lóbálva terjeszti elveit, most azonban többedmagával egy kampányfilmben is hangoztatja a járványhelyzetre való tekintettel igencsak veszélyes elveit.

Az Egyesült Államokban egyébként jelenleg nagyjából 9 és fél millió koronavírus-fertőzést tartanak számon, a halálozások száma pedig megközelíti a negyedmilliót. Ohio államban is 200 ezer felett van a fertőzöttek száma.

