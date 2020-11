Ez arról szólt, hogy akarok-e élni – a 19 éves fiú fél testét amputálták

A 19 éves Loren Schauers 2019-ben egy montanai hídépítésen szenvedett súlyos balesetet: egy villástargoncát vezetett, amivel egy hídról megközelítőleg 15 métert zuhant és a 4 tonnás jármű a földhöz szögezte. A fiúról az orvosok is lemondtak, barátnője, Sabia Reiche pedig hatszor vett végső búcsút haldokló szerelmétől – számolt be a drámai történetről a The Sun.

A fiatal srác csodával határos módon túlélte a balesetet, de a csípőjétől lefelé amputálni kellett – valamint a jobb karját is elvesztette. Mint mondja: még így is jól járt – hiszen életben van.

Nem volt nehéz dönteni, hogy amputálják-e a testem felét. Ez gyakorlatilag arról szólt, hogy akarok-e élni.

Loren elárulta: szerelme, valamint családja támogatásával valójában könnyű volt döntenie. Persze ekkor még előtte állt három hónap kórházi kezelés, valamint több hét intenzív rehabilitáció – ő azonban kitartott, csakúgy, mint szerelme mellette. Az amputált túlélő azóta meg is kérte barátnője kezét, aki boldogan mondott igent.