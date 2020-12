Ez a dögös mexikói nő a drogháború egyik legveszélyesebb bérgyilkosa

Minden jel arra mutat, hogy a drogbiznisz már nem csak a kemény férfiak vadászterülete, hiszen a mexikói Los Viagras nevű bűnbanda egyik legfélelmetesebb bérgyilkosa egy dögös fiatal nő, akit csak La Cholitaként emlegetnek. A mexikói Michoacánban működő Los Viagras ádáz harcokat vív a kábítószer-kereskedelemben a Jalisco Új Generációs Kartell (CJNG) ellen, és La Cholita Snapchat oldalán rendszeresen fegyverrel pózolva hecceli a rivális kartell tagjait. Cholita bár a képein igyekszik takarni az arcát, ez nem igazán sikerült neki.

Képek La Cholitáról itt:







© Twitter

Egy nemrég az internetre felkerülő videóban a szexi hölgy például azon nevet, hogy a CJNG tagjai úgy megijedtek tőle és pár társától, hogy az autójukat hátrhagyva menekültek el előlük.

A koronavírus-járvány ellenére a mexikói drogháború egyáltalán nem csitult, és Michoacán állam irányátásáért továbbra is nagy harcot vív a két rivális banda, kiegészülve szövetségeseikkel. Az állam nem csak a kábítószer-kereskedelem miatt fontos, hanem a CJNG fejének, az El Mencho néven ismert Nemesio Oseguera Cervantesnek személyes ügy is, hiszen ebben az államban született, így az Infobae nevű portál szerint elmúlt hónapoban ismét felerősödtek a hatalmi harcok a rivális bűnszervezetek között.







© Twitter

A bandák között már jó ideje a közösségi médiában is háború zajlik, rendszeresek a La Cholitáéhoz hasonló fenyegetőzések és egymás cikizése, és mivel sokan névvel és arccal is vállalják, hogy a drogháborúban érdekeltek, erős a gyanú, hogy a harcokban a helyi biztonsági erők is aktívan érintettek, hiszen a gyanús embereket a rendőrség sem piszkálja.







© Twitter