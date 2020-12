Életveszély karácsonykor – Lefekvés előtt mindig kapcsolja ki az égősort!

A karácsonyi időszakban duplájára nőhet a tűzesetek száma. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga- tóság szóvivőhelyettese szerint karácsonykor a tűzesetek leggyakoribb okai az őrizetlenül hagyott gyertyák, izzóso- rok, kandallók voltak.

Csak ellenőrzés után fizessen!

Fontos, hogy feltűnően olcsó elektromos égőket, díszeket utcai árusoktól, piacokon vagy internetes aukciókon ne vásároljunk. Csak olyan üzletben vegyünk égősort, ahol lehetőség van ellenőrizni, hogy a dobozban van magyar nyelvű használati útmutatás, és ki is próbálhatjuk az izzókat. Az európai biztonsági előírásoknak csak az az izzósor felel meg, aminek a dobozán feltüntették a CE jelzést. A tájékoztató címkén szerepelnie kell a II. vagy III. érintésvédelmi osztály jelének. A II. érintésvédelmi osztály a 230 V-ra, a III. érintésvédelmi alosztály 12 vagy 24 V-ra vonatkozik.







© Shutterstock

Veszélyesebb a vékony vezeték

Vessük össze a fénysor dugóját egy híradástechnikai eszközével. Ha szemmel is látható a különbség érintésvédelmi szempontból, akkor valószínű nem felel meg az előírásoknak. Vékony vezetékű égősort soha ne vásároljunk meg, mert ezeknek sokkal nagyobb a balesetveszélye. Amennyiben van a vezetékekhez irányítódoboz, meg kell nézni, hogy mennyire védett benne a vezeték, mennyire lötyög, vagy stabil . Sok esetben ezek szétesnek, balesetveszélyessé válhatnak. Fontos a vezetékek szigetelése. Nézzük meg mindig, hogy kettős szigetelése van-e a fénysornak. Sok esetben ez látszik az izzófoglalatnál és minél vastagabb a vezeték, annál valószínűbb, hogy kettős a szigetelése.

Amennyiben kültéri égősort vásárolunk ellenőrizzük a por és nedvesség elleni védettség mértékét!







Vásárlás előtt nézze meg, hogy milyen vezetéke van a füzérnek, és a fán ne érjenek egymáshoz a kis égôk, különben gyorsan felmelegedhetnek, ami tüzet okozhat © Shutterstock

A kültéri izzók a beltéritől eltérően csak 24 V-tal működnek, a 230 V-os hálózatra csak egy transzformátor segítségével csatlakoztathatók. Ne dugjuk be az ilyen égősorokat a konnektorba az átalakító használata nélkül! Ha a füzér csak belső térben használható, ne rakjuk ki a kerti fára, és ne próbálkozzunk házi barkácsolással se, hogy hosszabb füzért kapjunk.

Ne melegítsék egymást!

A kültéri és a beltéri égőket is próbáljuk ki, mielőtt feltesszük ! Ha valamelyik izzó kiégett, ne használjuk addig, amíg nem javíttatjuk meg. Az izzók cseréje előtt mindig húzzuk ki a füzér dugóját a csatlakozóból. Fontos szempont, hogy a fényforrások a fán ne érjenek egymáshoz az elhelyezésnél, mert így egymást is melegíthetik. Ügyeljünk arra is, hogy ne haladjon el csillagszóró vagy gyertya mellett.







Biztonságban lesz a család és az értékek, ha az összes fénysor bevizsgált termék, és nem hagyják felügyelet nélkül azokat © Shutterstock