Eddig titkolta: már másfél hónapja küzd a koronavírussal Bódi Csabi – videó

A Tények Plusz számolt be arról, hogy októberben Bódi Csabi is elkapta a koronavírust. A népszerű énekes nem csak betegségét tartotta titokban eddig, hanem még azt is, hogy kórházba került. Csabi egyik pillanatról a másikra lett rosszul, és azonnal orvosi segítségre szorult. Először tíz napig kezelték kórházban, gyógyszereket is kapott, melyek csak 4-5 nap alatt hatottak, így addig szinte fel sem tudott kelni.

Nagyon durva ez a koronavírus és felháborító, amikor bizonyos emberek a vírus ellen beszélnek. Aki nem éli át, az nem tudja, hogy milyen veszéllyel jár. amikor ott fekszel az ágyban, halálfélelmed van és attól rettegsz, hogy ne legyen gégemetszésed, miközben folyamatosan napról napra romlik a tüdőd szaturációja.

– mesélte az énekes, aki ugyan már otthon van, de még mindig nincs jól és október óta nagy fájdalmai vannak. Az éneklés és a színpad is nagyon hiányzik neki, de most az a legfontosabb, hogy minél hamarabb meggyógyuljon.

„Vannak utóhatásai ennek a vírusnak, és ezekkel szenvedek már lassan négy hete. Émelygés, agyi tompaság, koncentrációhiány, rosszullétek. Ez a vírus nagyon szemtelen és mindent megtámad.”